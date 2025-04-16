Зазвичай родзинки та цукати додають тоді, коли тісто вже збільшилося вдвоє

Смачна паска з родзинками – це традиційна випічка, яку готують українці до Великодня. ТСН розповідає, як підготувати родзинки для паски.

Насамперед потрібно зрозуміти, коли додавати родзинки до паски? Зазвичай родзинки та цукати додають тоді, коли тісто вже збільшилося вдвоє.

Як підготувати родзинки до паски

Спочатку варто замочити родзинки у воді чи невеликій кількості лимонного соку на 30-40 хвилин. Колись господині зазвичай ошпарювали продукт, щоб він став більш м'яким. Однак через високу температуру деякі цінні інгредієнти, що в них містяться, зникають.

Якщо ви нікуди не поспішаєте, краще все-таки обрати варіант без термічного оброблення.

У чому можна замочувати родзинки

Кулінари радять замочувати родзинки у звичайній воді. Проте ви можете також обирати лимонний сік, чай або молоко. Якщо ви знаєте, що паску не будуть куштувати діти, можна приготувати «п’яні родзинки». Для цього вам потрібно замочити родзинки на 30-40 хвилин у чистій горілці чи коньяку.