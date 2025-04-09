Перед початком дістаньте яйця з холодильника хоча б на годину, щоб вони нагрілися до кімнатної температури

Фарбування яєць куркумою – один із найпростіших і натуральних способів створити сонячно-жовті крашанки для великоднього столу. «ЯсенСвіт» розповідає, як гарно пофарбувати яйця куркумою.

Куркуму вже багато століть поспіль використовують не тільки як приправу, а і як натуральний барвник. Якщо вам хоч раз траплялося розсипати цю спецію, то напевно ви знаєте, як складно відтерти її від будь-якої поверхні. У випадку з фарбуванням яєць така сильна пігментація тільки на користь.

Перед початком дістаньте яйця з холодильника хоча б на годину, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Також не використовуйте для приготування емальований посуд – тому що, куркума може надовго залишитися на стінках каструлі. Деякі господині також радять перед фарбуванням куркумою протирати яйця спиртом. Для рівномірного кольору шкаралупи не забудьте додати оцет. Його також можна замінити лимонною кислотою або лимонним соком.

Класичний рецепт:

У металеву каструлю налийте 2 л води. Додайте куркуму, оцет, сіль перемішайте і поставте на повільний вогонь. Зачекайте 5-7 хвилин поки куркума розчиниться, але не доводьте до кипіння. Покладіть у відвар яйця. Після закипання варіть від 10 до 12 хвилин. Якщо хочете, щоб яйце вийшло блідо-жовтим, зніміть каструлю з вогню раніше. І навпаки, для золотистого кольору шкаралупи яйця слід залишити у відварі "настоюватися" на 3-4 години або навіть на ніч, але в такому випадку є ризик, що забарвиться білок. Готові яйця опустіть в холодну воду. Відполіруйте крашанки соняшниковою олією для блиску перед подачею.

Як пофарбувати яйця куркумою без оцту

Якщо ви не любите запах оцту, скористайтеся альтернативним рецептом. Вам знадобляться яйця, сіль, вода і куркума в тих же пропорціях, що і для класичного способу.