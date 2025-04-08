«Бабусина» несолодка паска. Рецепт дня0
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Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто хоче насолодитися традиційною паскою. Приготуйте несолодку паску за старовинним бабусиним рецептом, який передавався з покоління в покоління.
Інгредієнти:
- дріжджі – 100 г;
- жовтки – 10 шт.;
- цукор – 2-3 ст. л.;
- молоко – 1 л;
- сметана – 150 г;
- масло – 150 г;
- смалець – 1 ст. л.;
- оліїя – 100 г;
- сіль;
- борошно – (приблизно) 2,2 кг.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо опару: у теплому молоці розчиняємо дріжджі, цукор і 8 ложок борошна з загальної кількості. Залишаємо на 20 хвилин, щоб опара добре піднялася і з'явилася пінка, пише «Філіжанка кави».
Окремо готуємо здобу: збиваємо жовтки з сметаною, м’яким маслом та смальцем, додаємо сіль. Вливаємо цю суміш в опару і поступово вводимо решту борошна, додаючи його поступово, щоб не забити тісто.
Далі вимішуємо тісто руками, поступово вливаючи олію – так воно краще вимішується. Тісто повинно бути м’яким, не тугим, і відлипати від рук. Переносимо його в тепле місце на 1 годину для підйому.
Після цього ще раз обминаємо і залишаємо на 1 годину для повторного підйому.
Форми для випікання змащуємо смальцем і заповнюємо їх тістом не більше ніж на половину.
Даємо тісту піднятися у формах протягом 40 хвилин. Форми повинні бути заповнені майже до верху.
Прикрасіть паски візерунками з прісного тіста та косами з дріжджового. Змащуємо верх пасок збитим яйцем, а декор з прісного тіста залишаємо без змащення (це дозволить створити різницю в кольорі).
Випікаємо при температурі 170°C протягом 1 години 15 хвилин (враховуйте особливості вашої духовки).