Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто хоче насолодитися традиційною паскою. Приготуйте несолодку паску за старовинним бабусиним рецептом, який передавався з покоління в покоління.

Інгредієнти:

дріжджі – 100 г;

жовтки – 10 шт.;

цукор – 2-3 ст. л.;

молоко – 1 л;

сметана – 150 г;

масло – 150 г;

смалець – 1 ст. л.;

оліїя – 100 г;

сіль;

борошно – (приблизно) 2,2 кг.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо опару: у теплому молоці розчиняємо дріжджі, цукор і 8 ложок борошна з загальної кількості. Залишаємо на 20 хвилин, щоб опара добре піднялася і з'явилася пінка, пише «Філіжанка кави».

Окремо готуємо здобу: збиваємо жовтки з сметаною, м’яким маслом та смальцем, додаємо сіль. Вливаємо цю суміш в опару і поступово вводимо решту борошна, додаючи його поступово, щоб не забити тісто.

Далі вимішуємо тісто руками, поступово вливаючи олію – так воно краще вимішується. Тісто повинно бути м’яким, не тугим, і відлипати від рук. Переносимо його в тепле місце на 1 годину для підйому.

Після цього ще раз обминаємо і залишаємо на 1 годину для повторного підйому.

Форми для випікання змащуємо смальцем і заповнюємо їх тістом не більше ніж на половину.

Даємо тісту піднятися у формах протягом 40 хвилин. Форми повинні бути заповнені майже до верху.

Прикрасіть паски візерунками з прісного тіста та косами з дріжджового. Змащуємо верх пасок збитим яйцем, а декор з прісного тіста залишаємо без змащення (це дозволить створити різницю в кольорі).

Випікаємо при температурі 170°C протягом 1 години 15 хвилин (враховуйте особливості вашої духовки).