Що поставити у святковий кошик, щоб не забути найголовнішого

Уже в цю неділю православні християни відзначатимуть найсвітліший день року – воскресіння Христове. Традиційно, на Великдень сім’я несе до церкви кошик, який символізує радість воскресіння та нового початку.

Святити великодні кошики з кожним роком стає все більш модною традицією і дуже часто у них можна побачити все, що завгодно. Але підбір продуктів у кошику не є випадковим. Кожен продукт має символічне значення, пояснює «Рідна Україна».

Що поставити у кошик:

Паска – символ Воскресіння та Небесного Царства. Випікання паски – важливий етап приготування до свята. Готувати тісто на паску треба у спокої, лише з хорошими думками, бо за інших обставин вона може не вдатися.

Сир і масло. Молочні страви, особливо молоко, є первотвором, продуктом, який не є створений людиною, а подарований природою. Так, як мама годує свою дитину, так сир та масло є символами ніжності та жертовності Бога. Ці продукти накладають у невеликі посудини, а зверху малюють хрестик.

Яйця, писанки і крашанки. Яйце – це один із символів Великодня, який символізує нове життя і відродження.

Шинка або ковбаса. Вказує на годоване теля (жертовне ягня), яке звелів заколоти добрий батько після повернення блудного сина додому. Це символ душевної радості, що приходить від сповнення людиною Божої волі.

Хрін – це міцне коріння, яке може дати людині віра у Воскресіння Господа Ісуса Христа. До того ж, хрін символізує міцність та незламність людського духу після прийняття таїнства Сповіді.

Сіль – символ повноти та достатку. У Біблії сіль символізує спосіб зв’язку між Богом і його народом. Під час нагірної проповіді Ісус називає учнів «сіллю землі». Сіль – це той продукт, який навіть у малій кількості додає смаку іншим продуктам. А ще її вважали оберегом, адже і в хату приходили із хлібом-сіллю, і в дорогу брали з собою дрібку солі.

У пасхальному кошику, крім перерахованих вище продуктів, ще можуть бути сало, мак та пшоно. У центрі Україні ще святили просо, пиріжки з капустою, печінкою, а на заході – відвареного або засмаженого півня. За повір'ям, саме він перший сповістив людям, що Христос Воскрес із мертвих.