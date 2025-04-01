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У квітні 2025 року відзначаємо Великдень

На квітень цьогоріч припадає закінчення посту і найбільше християнське свято – Великдень. Які ще важливі релігійні свята відзначають у квітні, коли починається поминальний тиждень, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква. Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на березень 2025 року, важливі дати: 6 квітня – 5 неділя Великого посту;

7-13 квітня – вербний тиждень (ПЦУ);

12 квітня – Лазарева субота;

13 квітня – Вхід Господній у Єрусалим (Вербна або Квітна неділя), 6 неділя Великого посту ;

; 14 квітня – Великий понеділок, початок Страсного тижня;

15 квітня – Великий вівторок;

16 квітня – Велика середа;

17 квітня – Великий четвер (Чистий четвер);

18 квітня – Велика п'ятниця (Страсна п'ятниця);

19 квітня – Велика субота;

20 квітня – Світле Христове Воскресіння (Великдень);

21 квітня – Світлий понеділок, початок Пасхального тижня;

22 квітня – Світлий вівторок;

23 квітня – Світла середа (побідоносця і чудотворця Юрія);

24 квітня – Світлий четвер;

25 квітня – Світла пʼятниця (святого Марка);

26 квітня – Світла субота; поминання жертв Чорнобильської катастрофи (ПЦУ);

27 квітня – 2 неділя після Великодня (святого Симеона), Антипасха (ПЦУ);

28 квітня – початок проводів (ПЦУ, тривають до 3 травня).

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