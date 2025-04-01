Коли буде Вербна неділя і Великдень: церковний календар на квітень 2025 року
У квітні 2025 року відзначаємо Великдень
На квітень цьогоріч припадає закінчення посту і найбільше християнське свято – Великдень. Які ще важливі релігійні свята відзначають у квітні, коли починається поминальний тиждень, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на березень 2025 року, важливі дати:
- 6 квітня – 5 неділя Великого посту;
- 7-13 квітня – вербний тиждень (ПЦУ);
- 12 квітня – Лазарева субота;
- 13 квітня – Вхід Господній у Єрусалим (Вербна або Квітна неділя), 6 неділя Великого посту;
- 14 квітня – Великий понеділок, початок Страсного тижня;
- 15 квітня – Великий вівторок;
- 16 квітня – Велика середа;
- 17 квітня – Великий четвер (Чистий четвер);
- 18 квітня – Велика п'ятниця (Страсна п'ятниця);
- 19 квітня – Велика субота;
- 20 квітня – Світле Христове Воскресіння (Великдень);
- 21 квітня – Світлий понеділок, початок Пасхального тижня;
- 22 квітня – Світлий вівторок;
- 23 квітня – Світла середа (побідоносця і чудотворця Юрія);
- 24 квітня – Світлий четвер;
- 25 квітня – Світла пʼятниця (святого Марка);
- 26 квітня – Світла субота; поминання жертв Чорнобильської катастрофи (ПЦУ);
- 27 квітня – 2 неділя після Великодня (святого Симеона), Антипасха (ПЦУ);
- 28 квітня – початок проводів (ПЦУ, тривають до 3 травня).
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