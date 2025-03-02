Великий піст – це час для покаяння

Великий піст – це важливий час для кожного християнина, коли особливу увагу приділяють очищенню душі та тіла перед святом Воскресіння Христового, тобто Великоднем. Цей період допомагає відчути духовну спільність і наблизитись до Бога через покаяння та молитви.

Коли починається піст і скільки він триватиме

Серед усіх постів, які встановлені церквою, Великий піст є найтривалішим – триває 48 днів. Протягом цього часу православні християни підносять молитви покаяння, а три з чотирьох субот посту є поминальними (окрім першої).

У 2025 році Великий піст розпочнеться 3 березня і триватиме до 19 квітня. Великдень українці святкуватимуть 20 квітня.

У чому краще обмежувати себе під час посту

Що стосується обмежень, головним є обмеження в їжі та напоях. Протягом посту православні не вживають м’ясні, рибні, молочні продукти та будь-яку їжу, пов'язану з тваринами. Заборонено пити алкоголь, використовувати спеції та приправи в їжі, а також вживати солодке. Ці обмеження допомагають зосередитися на духовному розвитку і не відволікатися на матеріальні насолоди.

Також Великий піст – це час для покаяння, тому церква не схвалює гучних святкувань, вечірок і розваг. Важливо уникати сварок і конфліктів, оскільки вони заважають досягти миру і любові. У цей час особливу увагу слід приділяти внутрішньому спокою і гармонії.