Не все завжди йде за планом, особливо під час приготування паски. Якщо тісто раптом не підіймається – не засмучуйтесь. Причину можна знайти, а ситуацію виправити. «Вікна» розповідають, що робити, якщо тісто на паску не підіймається.

Чому тісто на паску не підіймається?

Причин може бути декілька:

Дріжджі: прострочені або неякісні дріжджі можуть вплинути на тісто. Також важливо розуміти, що деякі види дріжджів потребують більше час для того, щоб збільшитись у розмірах. Борошно: деякі сорти можуть мати низькі показники клейковини. У такому разі варто змінити виробника. Цукор та сіль: надлишок солі та цукру можуть зупинити ріст тіста. Тому додавайте кількість солі та цукру, як вказано в рецептурі. Посуд: щоб тісто виросло, йому потрібна опора. Тому якщо посуд завеликий для тіста, то суміш не підніметься. Молоко: температура молока для опари має бути теплою. Та якщо його перегріти, воно практично нейтралізує дріжджі й тісто просто не буде рости. Температура приміщення: у холодному приміщенні тісто не буде підійматися. Для його приготування найчастіше рекомендують обирати найтепліше місце вдома.

Що робити, якщо тісто не підіймається?

Тісто, яке не піднялось, можна все ж таки врятувати. Варто спробувати один зі способів: