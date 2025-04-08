Хоча натуральні барвники не такі яскраві, як штучні, але вони безпечні для здоров’я та здатні створити природні кольори та цікаву палітру відтінків

Одним із головних атрибутів Великодня є крашанки та писанки. Щоб зробити святкові яйця не лише красивими, а й безпечними для здоров’я, можна використовувати натуральні барвники. «Суспільне» розповіло, чим можна пофарбувати яйця на Великдень.

Жовтий колір

Ромашка – спробуйте зварити яйця у міцному ромашковому чаї (5 пакетиків на літр води), і у вас вийде блідо-жовтий відтінок. Куркума – куркуму слід прокип'ятити у воді 15 хвилин (три столові ложки приправи на один літр води) і занурити у відвар щойно зварені яйця. Через 15 хвилин вони будуть мати яскраво-жовте забарвлення.

Помаранчевий колір

Паприка – якщо хочете отримати блідий червоно-помаранчевий колір, залийте водою 4 ложки спеції та варіть 30 хвилин. Зварені гарячі яйця замочіть у цьому відварі.

Окрім цього, ви можете спробувати зкомбінувати відвар куркуми, паприки та тертої моркви. Співвідношення спецій та морквяного соку може бути довільне, зміна пропорцій дає різні відтінки. Відвар треба варити 30 хвилин, процідити його і замочити у ньому щойно зварені гарячі яйця. В результаті вийде блідий помаранчевий колір.

Рожевий, бузковий, фіолетовий

Буряк – для отримання рожевих крашанок вам потрібен відвар або настій буряку. Щоб зробити настій, буряк треба натерти на великій терці і залити 300 мілілітрами води та додати дві столові ложки оцту. Через пів години злити настій і опустити в нього щойно зварені яйця. За 10-15 хвилин крашанки набудуть ніжного рожевого відтінку. Щоб приготувати відвар, натертий буряк потрібно залити водою, щоб тільки покрило зверху, додати дві столові ложки оцту і варити п'ять хвилин на маленькому вогні. Опісля відвар зцідити і занурити у нього варені яйця. Вийдуть писанки бузкового відтінку. Ягоди – чорниця, малина, смородина, вишня, виноград. Кожна ягода дає свій відтінок. Свіжі і заморожені ягоди фарбують яскравіше. Натуральний сік краще підігріти і замочити у ньому вже відварені яйця. Найдієвіший із ягідних барвників – чорниця. Експериментуючи з ягодами у вас можуть вийти відтінки від бузкового до фіолетового.

Блакитний колір

Червонокачанна капуста – щоб отримати блакитний колір, потрібна червонокачанна капуста, яка дає всі відтінки від небесно-блакитного до насиченого синього. Щоб приготувати настій, голівку капусти треба подрібнити, залити пів літрами води, додати шість столових ложок оцту та залишити настоятися від восьми до десяти годин. Настій процідити і опустити у нього щойно зварені яйця. Тримати у ньому від 30 хвилин до трьох годин. Під час висихання колір крашанки може змінюватись від бузкового на блакитний.

Зелений колір

Отримати зелений колір крашанок складно. Пофарбувати яйця можна у відварі шпинату, свіжої чи сушеної петрушки або кропиви. Також підійде аптечна суха кропива, але тоді потрібно тримати крашанки у відварі всю ніч. І все ж розфарбовані писанки будуть мати не зелений, а болотяний відтінок.

Карміново-червоний

Традиційного карміново-червоного кольору крашанкам надає відвар цибулиння. Дві склянки цибулиння залити двома літрами води та відварювати годину на маленькому вогні. Тоді відвар потрібно процідити та в ньому варити яйця. Цибулиння можна не викидати, це не впливає на результат. Залежно від часу приготування та насиченості відвару, крашанки вийдуть від золотавого до цегляного, червоного і коричнево-бордового кольорів.