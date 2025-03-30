Виготовлення великоднього декору своїми руками - чудове проведення часу разом для сім'ї

Вже за кілька тижнів українці відзначатимуть одне з найбільших свят року – Великдень. Щоб уникнути метушні перед святом, радимо заздалегідь підготувати святковий декор для помешкання. Час підготовки до свята – це чудова нагода зібратися сім’єю і побути разом.

Великодні вінки

Прикрашати помешкання вінками можна не лише на Різдво, а й на Великдень та будь-які інші свята. Важливо правильно підібрати кольори – у цьому випадку підійдуть кольори, що асоціюються з весною: зелений, блакитний, жовтий, бузковий тощо.

Вінок прикрасить не лише двері, а й стіни в помешканні або святковий стіл. Додайте у вінок великодньої символіки – писанки або крашанки, фігурки птахів або кроликів.

Приклади вінків для декору на Великдень (фото з відкритих джерел)

Крашанки і писанки як декор

Один з головних символів Великодня – крашанки і писанки. Важко уявити дім, де на свято немає цього атрибуту. Крашанки і писанки можна використати для надання інтер’єру святкового вигляду, наприклад:

викладіть різнокольорові крашанки у прозору вазу або маленький кошик;

зробіть із сіна стилізоване гніздечко для крашанок і писанок;

створіть своє великоднє дерево, прикрашене символами свята.

Крашанки і писанки – простий і водночас вишуканий декор, що можна використовувати, як підкаже уява.

Варіанти домашнього декору з крашанок і писанок (фото з відкритих джерел)

Великодні гірлянди

Гірлянди, здебільшого, асоціюються з різдвяним циклом. Проте вони можуть чудово прикрасити інтер’єр в будь-яку пору року. Знову ж таки, для великодніх гірлянд потрібно підібрати весняні кольори та символи.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Гірлянди можна створити своїми руками як із заготовок з магазину для рукоділля, так і вирізати зі звичайного кольорового картону і прикрасити аплікаціями.

Варіанти гірлянд своїми руками на Великдень (фото з відкритих джерел)

Великодні букети

Чудово для декору помешкання на Великдень пасуватимуть композиції з квітів. Можна додати символіки свята у горщики з кімнатними рослинами або ж створити нові композиції з живих квітів або сухоцвітів, таких як:

лагурус;

гомфрена;

деревій;

квіти бавовни;

пампасна трава;

ковила тощо.

В букети також варто додати великодню символіку і підібрати весняні кольори.

Варіанти великодніх букетів (фото з відкритих джерел)