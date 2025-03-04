При оформленні маленької кімнати варто знати дизайнерські хитрощі

В оформленні маленької кімнати потрібно враховувати все – від кольору фарби до того, як розставляти меблі.

«При оформленні маленької кімнати важливо підбирати предмети, які відповідають масштабу простору. Не купуйте громіздкі меблі», – каже Моллі Кідд з Light & Dwell.

Окрім правильно підібраних меблів, є ще кілька способів зробити крихітний простір більшим.

«За допомогою правильних кольорів фарби, фокусних точок і декоративних акцентів ви можете створити ілюзію набагато більшого простору», – каже Карнейл Гріффін з Griffin Direction Interiors.

Ці та інші професійні дизайнери розповіли виданню Martha Stewart, як зробити невелику кімнату просторою.

Використовуйте світлі кольори фарби

За словами дизайнерки інтер'єру Ніколь Гіббонс з Clare, певні кольори фарби можуть миттєво зробити маленький простір більшим. Такі кольори, як теплий білий, відбивають більше світла і роблять кімнату просторішою.

Щодо ніжних кольорів, то вона пропонує легкі синьо-зелені відтінки, які допоможуть освітлити невеликий простір, створюючи при цьому затишну атмосферу.

«Ще одна чудова порада – пофарбуйте стелю в приємний відтінок білого, щоб по-справжньому відкрити простір», – каже вона.

Розташуйте меблі стратегічно

Продумане розміщення меблів має велике значення при заповненні невеликого простору. Правильно підібрані предмети та їхнє розташування є ключовим моментом.

Світлі кольори і правильне розташування меблів візуальо збільшать приміщення / Shutterstock

Тримайте меблі посередині кімнати

Хоча може здатися, що якщо присунути всі меблі до стін, це відкриє невеликий простір, Кейтлін Мюррей з Black Lacquer Design стверджує, що насправді все відбувається навпаки.

«Плавучі меблі посеред кімнати та виділення її за допомогою килима або верхнього світильника дозволяє реально використовувати всю площу приміщення», – каже вона.

Крім того, Гріффін рекомендує інвестувати в низькопрофільні меблі або просто прибрати ніжки дивану, щоб створити видимість більшого простору біля стіни.

Обирайте менші предмети

Замість того, щоб використовувати великогабаритні меблі в невеликому просторі, Джилліан Сігал з Gillian Segal Design пропонує поставити кілька невеликих предметів для створення балансу.

«Зосередьтеся на кількох невеликих предметах, наприклад, на двох невеликих кріслах замість одного масивного секційного. Різноманітність меблів виглядає цікавіше і створює ілюзію більшого простору. Крім того, не забудьте залишити простір між меблями – ніщо так не зменшує кімнату, як те, що всі предмети втиснуті один в одного», – каже вона.

Білі стіни розширять простір / Unsplash

ЖК Mill Town від компанії «Інтергал Буд» – втілення мрій про ідеальний простір для життя та роботи: три житлові комплекси та три комерційні корпуси. Стильно, сучасно, комфортно.

Зменште захаращеність

Невеликий простір здаватиметься ще меншим, якщо його перевантажити купою непотребу, саме тому Енн Карр радить звести декоративні акценти до мінімуму.

«Якщо ви захарастите маленьку кімнату надто великою кількістю візуальних елементів, вона матиме перевантажений вигляд. Я також не рекомендую використовувати багато візерунків у маленькій кімнаті, якщо тільки це не вбиральня, з тієї ж причини. Ви можете використовувати різні тканини, якщо вони однотонні, але тримайтеся якомога далі від насичених принтів», – вважає вона.

Меблі на ніжках додають простору / Unsplash

Додайте дзеркал

Коли все інше не допомагає, на думку Сігал, завжди можна розраховувати на дзеркала, щоб зробити маленьку кімнату більшою.

«Дзеркала відбивають світло і створюють оптичну ілюзію більшого простору. Це не обов'язково має бути традиційна форма підвісного дзеркала; ви також можете обклеїти дзеркалами задню стінку книжкових полиць або знайти меблі з дзеркальним покриттям для досягнення подібного ефекту», – зазначила дизайнерка.