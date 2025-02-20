Комора в під'їзді - це оптимізація простору в квартирі

Зараз переважає тренд на світлі, легкі та просторі житлові приміщення. На фото в мережі сучасні дизайни виглядають ідеально. Проте в реальному житті мешканцям квартир на заваді можуть стати громіздкі речі, що потрібно десь зберігати.

Виходом із ситуації може стати комора в під’їзді. Розповідаємо, чому це зручно та як правильно організувати простір в коморі, щоб вона була якомога більш функціональною.

Переваги комори в під’їзді

Не в кожній квартирі є місце, що можна виділити під комору. Навіть якщо є окрема гардеробна, деякі речі, як-от велосипед, консервацію, інструменти тощо, там зберігати незручно.

Багато будівельних компаній продумають, де мешканці зберігатимуть речі, що займають багато простору або якими вони користуються зрідка, та пропонують комори в під’їздах. Це може бути спільна комора для сусідів на одній сходовій клітці або ж можливість придбати свою окрему комору.

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Чому комора в під’їзді – це зручно? Ось кілька переваг:

зберігання речей, якими користуються не часто – набір інструментів, надувний матрац, меблі для пікніка, ялинкові прикраси тощо;

місце, де можна зберігати велосипед – тут він буде захищений від крадіжки і не псуватиме інтер’єр квартири;

вільний від покладів речей балкон – коли речі в коморі, на балконі – зона відпочинку;

зберігання запасів продуктів, побутової хімії та подібного, що не потребує особливих умов.

Кожен може сам продовжити цей перелік, якщо критично огляне кожен куток своєї квартири. Щоб комора виконувала свої функції на всі 100%, важливо правильно організувати її простір.

Як оптимально організувати простір в коморі

Звісно, організація простору в коморі залежить від її розмірів. Також слід подумати про те, що саме у ній буде зберігатися – від цього теж залежить облаштування комори.

Загальні поради з організації простору в коморі такі:

відкриті стелажі для зберігання – все на виду і під рукою;

полиці різних розмірів – для взуття і валіз потрібна різна площа;

контейнери для зберігання різних речей, щоб не було насипу;

підвісні рейки, гачки – продумане використання простору;

розділення зон зберігання кольором – так буде легко знайти потрібну річ за категорією;

хороше освітлення і вентиляція – ідеальні умови для швидкого пошуку і зберігання;

невелика драбина, щоб спокійно дістати до верхніх полиць в разі потреби.

Особливо організовані власники комор можуть також використати спеціальні ярлики, щоб позначити вміст контейнерів у коморі. Зрештою, всі ми можемо з часом забувати, що саме і куди поклали.

Отже, правильно облаштована комора в під’їзді зменшить навантаження на житлову площу квартири, збереже простір в помешканні та легкість в інтер’єрі.