Навіть невелика за площею квартира може бути комфортною і виглядати просторою, якщо знати кілька основних правил планування

Невеликі за площею однокімнатні квартири користуються великим попитом на ринку нерухомості. Не потрібно володіти магічними здібностями, щоб створити у такому помешканні відчуття простору та комфорту. Достатньо звернути увагу на ключові аспекти, що допоможуть організувати простір в маленькій квартирі. Сайт «Новаторбуд» розповідає про основні правила, що допоможуть перевтіленню квартири.

Подумайте про зонування

У маленькій квартирі одна площа, зазвичай, виконує одразу кілька функцій – спальні, вітальні, кабінету. Правильне зонування допоможе розділити ці функції і уникнути захаращеності. Зонувати помешкання допоможуть:

розсувні перегородки або штори;

різні джерела світла;

елементи декору – килими, подушки, тощо.

Задача полягає в тому, щоб зробити приміщення багатошаровим і, водночас, мати змогу швидко повернутися до відкритого простору.

Вибирайте багатофункціональні меблі

Перед тим, як купувати нові меблі в маленьку квартиру, оцініть їхню функціональність. Сучасні меблі можуть виконувати одразу декілька функцій. Наприклад:

ліжка з шухлядами, де можна зберігати постіль і сезонні речі, що не використовуються;

складані столи, розмір яких можна відрегулювати в залежності від потреб;

шафа-ліжко.

Використовуйте весь простір

У маленьких квартирах варто звернути увагу на простір стін, що не використовується. Розвантажити помешкання і організувати зберігання речей можна за допомогою:

навісних полиць під стелею;

шаф до стелі;

магнітних панелей і гачків.

Розширюйте простір візуально

Навіть маленька квартира може виглядати просторою і світлою, якщо добре продумати її освітлення і декорування. Щоб створити бажаний ефект, використовуйте:

світлі стіни та меблі;

дзеркала навпроти вікна;

кілька яскравих акцентів замість безлічі дрібниць.

Вибір нерухомості для облаштування оселі або бізнес-приміщення – важливий момент у житті кожної людини. Важливо, аби забудовнику можна було максимально довіряти. «Інтергал-Буд» – лідер серед приватних забудовників України. 21 рік досвіду та найінноваційніших рішень на ринку. Процес будівництва компанія веде власним коштом та не має жодної недобудови.

Оберіть «невидимі» меблі

Важкі меблі можуть «з’їдати» простір і без того маленького помешкання. Щоб цього не сталося, обирайте меблі, що ніби розчиняються в інтер’єрі:

скляні столи й стільці;

шафи з фасадами в колір стін;

меблі на тонких високих ніжках.

Оберіть розумну техніку

Побутові зручності в невеликій квартирі допоможуть забезпечити сучасні багатофункціональні пристрої. Наприклад:

пральна машина з сушаркою – два в одному;

вбудовані варильна поверхня, духовка чи холодильник;

компактні пилососи.

Мінімалізм як стиль життя

Чим менше зайвих речей, тим більше простору та порядку, тож мінімалізм має стати гаслом власника маленької квартири. Регулярно робіть ревізію і позбавляйтеся непотрібних речей, а речі, якими користуєтеся сезонно, зберігайте в ящиках чи контейнерах на високих полицях.

Відмовтеся від громіздких речей – люстр, масивних штор або килимів з довгим ворсом. Обирайте лаконічні та легкі рішення.

Маленька квартира – це простір для творчих рішень. Ретельна оцінка та правильне планування допоможе створити затишне і комфортне житло навіть на невеликій площі.