У жовтій палітрі можна знайти відтінки, які підійдуть для будь-якого стилю кухні.

Жовтий колір – це життєрадісний та теплий відтінок, який вдало підходить для інтер’єру кухні. Додавання жовтого кольору допоможе створити затишну атмосферу та перетворити кухню на справжнє серце вашого дому. Як правильно використовувати жовтий колір на кухні, які відтінки обрати та як вдало поєднати його з іншими кольорами, розповідає «Зелена садиба».

Чому жовтий колір – вдалий вибір для кухні

Жовтий – чудовий колір для використання на кухні, адже він додає тепла та яскравості простору. Крім того, жовтий колір, як кажуть, сприяє апетиту, стимулюючи бажання їсти. Тому це ідеальний відтінок для приміщення, де готують і приймають їжу.

Жовтий колір, як і всі відтінки, може виглядати по-різному залежно від освітлення, тому обирайте правильний тон для вашої кухні.

Як додати жовтий колір у дизайн кухні

Жовті стіни. Якщо у вашій кухні бракує природного світла, жовті – це чудовий варіант для стін. Для легкого й свіжого вигляду поєднуйте сонячний відтінок з білими шафами. Водночас гірчичний жовтий – чудовий вибір для акцентної стіни, що зробить інтер’єр більш затишним. Жовті меблі. Додайте жовтий у вигляді меблів – шафи, кухонного острова чи відкритих полиць. Яскравий соняшниковий колір добре виглядає з білими стінами, а гірчичний підходить до дерев’яних поверхонь, додаючи скандинавського шарму. Жовті аксесуари. Якщо ви не готові на повністю жовту кухню, використайте жовті акценти: фартух, стільці або світильники – вони оживлять інтер’єр без значних зусиль.

Вдалі поєднання жовтого з іншими кольорами

Жовтий та синій

Соняшниковий та темно-синій. Соняшниковий жовтий додає тепла та яскравості, а темно-синій створює глибину й контраст. Це поєднання додає динамічності й сучасного стилю.

Лимонний та бірюзовий. Лимонний жовтий підкреслює свіжість, а бірюзовий додає морського акценту, що створює легку, світлу і сучасну кухню.

Жовтий та зелений

Гірчичний та фісташковий. Теплий гірчичний жовтий гармонійно поєднується з м’яким фісташковим зеленим, створюючи затишний, природний інтер’єр у скандинавському стилі.

Пастельний жовтий та оливковий. Пастельний жовтий надає легкості, а оливковий додає м’якості та органічності. Це чудовий варіант для інтер’єрів у стилі кантрі або еко.

Жовтий та сірий

Світло-жовтий та попелясто-сірий. Світлий, майже пастельний жовтий додає теплоти, а попелясто-сірий заспокоює простір, створюючи м’який, елегантний інтер’єр.

Гірчичний та графітовий сірий. Контраст між насиченим гірчичним і глибоким графітовим створює стильний і сучасний вигляд, що особливо підходить для кухонь у стилі лофт.

Жовтий та червоний

Лимонний та теракотовий. Лимонний жовтий і насичений теракотовий червоний створюють енергійний і життєрадісний інтер’єр, який чудово підійде для кухні в середземноморському стилі.

Блідо-жовтий та кораловий. М’яке і тепле поєднання для створення затишного простору, яке додає ніжності й тепла.

Жовтий та білий

Масляний жовтий та крижано-білий. Масляний жовтий додає тепла, а крижано-білий освіжає інтер’єр. Це поєднання створює чистий і світлий простір.

Лимонний та вершковий білий. Лимонний додає яскравості, а вершковий білий робить простір ніжним і м’яким. Ідеальне рішення для класичних або сучасних кухонь.

Практичні поради щодо використання жовтого на кухні

У жовтій палітрі можна знайти відтінки, які підійдуть для будь-якого стилю кухні.

Можна виділити основні групи відтінків жовтого:

Яскраві відтінки: лимонний, колір яєчного жовтка, каррі та подібні. Ці кольори бажано використовувати як акцентні кольори та у невеликій кількості.

Помірні відтінки: гірчичний, пісочний, солом’яний, сонячний та подібні. Це заспокійливі відтінки, і навіть у великій кількості вони не викличуть роздратування.

Світлі відтінки: шампань, відтінок заварного крему, пастельний жовтий та подібні підійдуть для кухні в будь-якому стилі, від класичного до традиційного і від модерну до мінімалізму. Якщо ваша кухня невелика, краще використовувати світліші відтінки — вони візуально збільшать простір.

Жовтий колір чудово поєднується з натуральними матеріалами. Дерев’яні стільниці або підлога підкреслять природну теплоту жовтого, а металеві елементи додадуть сучасності.

Але при всіх своїх перевагах, жовтий – один з найнебезпечніших кольорів у спектрі. Все через те, що велика кількість занадто яскравих тонів може набридати. Тому важливо використовувати його в правильних пропорціях, поєднаннях і відтінках.