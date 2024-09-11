Відтінки бежевого, білого, світло-сірого та коричневого – чудові варіанти для темної кімнати.

Кожен з нетерпінням чекає на повернення додому після довгого робочого дня. Рідна оселя – це місце, де можна розслабитися та відновити сили. У зимовий час ми проводимо вдома більше часу, тому він має бути затишним та комфортним.

Але темні будинок чи квартира, у яких недостатньо природного світла, можуть дуже легко зіпсувати вам настрій і тільки збільшувати втому та лінь. Тому «Ідеї декору» зібрали 10 порад, які допоможуть зробити кімнати у вашому будинку світлішими.

Вибирайте світлі кольори фарби

Темні фарби лише зроблять кімнату похмурішою. Замість цього обирайте світлий фон. Відтінки бежевого, білого, світло-сірого та коричневого – чудові варіанти для темної кімнати.

Додайте шпалери

Окрім світлих фарб, використовуйте шпалери. Додайте текстури за допомогою тканинних шпалер або оберіть сміливий візерунок. Це особливо ефективно у ванній кімнаті, де природне світло зазвичай мінімальне.

Додайте акцентне освітлення

Тепле акцентне освітлення може значно освітлити темну кімнату. Лампи чудово підходять для читання чи роботи, але також додають затишку як джерело навколишнього світла.

Використовуйте легкі віконні завіси

Не блокуйте незначну кількість світла важкими шторами. Якщо потрібна приватність або тепло взимку, додайте легкі панелі за вашими основними шторами.

Обирайте світлі меблі

Вибирайте меблі зі світлою оббивкою або натуральним деревом. Уникайте громіздких або темних предметів, які можуть візуально обтяжувати простір.

Використовуйте регулятори яскравості

Встановіть вимикачі з регуляторами яскравості для контролю рівня освітлення. Це допоможе створити затишок і теплоту в кімнаті.

Прикрашайте дзеркалами

Дзеркала відбивають світло від ламп, стельового освітлення та свічок, роблячи кімнату яскравішою. Розміщуйте дзеркала стратегічно для відображення природного світла.

Дзеркальні поверхні

Окрім дзеркал, використовуйте інші подібні поверхні, такі як скло, акрил і глянцеві покриття. Розгляньте можливість використання скляного журнального столика, акрилових стільців або глянцевих шаф.

Додайте килим

Світлий килим на дерев’яній підлозі може значно змінити тон кімнати, роблячи її світлішою та м'якшою.

Використовуйте світлі подушки та пледи

Акценти також важливі. Обирайте світлі подушки та пледи як за кольором, так і за матеріалом. Льон і бавовна чудово додають відчуття світла і яскравості.