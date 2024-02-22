Зелений колір часто називають нейтральним від природи

Усі ми хочемо, щоб наш дім покращував нам настрій, адже це місце, де ми проводимо більшість часу, наше місце, де має бути відчуття спокою та затишку. Хоча багато аспектів декору впливають на відчуття дому, але колір є, мабуть, найважливішим із них. Усі люблять різні кольори, проте психологія кольору відіграє важливу роль у впливі на наше самопочуття. Homes & Gardens дає поради щодо щасливих кольорів та колірних схем у дизайні інтер’єру.

Обирайте ваші щасливі кольори

Поняття щасливих кольорів – доволі суб’єктивне. Це кольори, які приносять радість саме вам, кольори, які ви любите. Тому важливо вибирати кольори, з якими ви відчуваєте позитивну фізичну та емоційну реакцію, коли ви поруч із ними.

Згідно з принципами психології кольору, щасливі кольори зазвичай яскраві та теплі з рожевими або жовтими відтінками. Це тому, що рожевий колір – колір обіймів – має здатність фізично заспокоювати, а жовтий – доза сонячного світла – наповнений позитивом та енергією.

Додайте сміливіші кольори для акцентів

Тим, кого більше приваблює декорування нейтральними кольорами, може бути складно включити в інтер’єр навіть невелику дозу яскравих кольорів. Але важлива якість, а не кількість. Додавання навіть дрібки кольору за допомогою невеликих акцентів може мати великий вплив. Спробуйте додати яскраві акценти, пофарбувавши консоль, дверну коробку чи внутрішню частину шафи, щоб мати приємний сюрприз щоразу, коли ви її відкриваєте.

Зверніться до відтінків природи

У стриманому інтер’єрі можна досягти «щасливого» ефекту не тільки за допомогою яскравих акцентів. Перегляньте палітру нейтральних відтінків для більш витонченого сприйняття щасливих кольорів. Нейтральний – це не тільки білий чи сірий. Наприклад, зелений колір часто називають нейтральним від природи. Він пов’язує нас із природою і допомагає розслабитися.

Обирайте відповідні для кожної кімнати кольори

Важливо враховувати, як ви використовуєте кожну кімнату та як ви хочете в ній почуватися. Щасливі кольори означають різні речі в різних приміщеннях. Наприклад, у спальні відчуття спокою та відпочинку може бути тим, що робить вас найщасливішим наприкінці довгого дня. У ванній, навпаки, розпочинається день, і щастя – це відчуття бадьорості.

Незалежно від того, створюєте ви колірну схему для цілого дому чи окремої кімнати, подивіться, як кольори взаємодіють один з одним. Якщо вам потрібен збалансований простір, замініть яскравіші кольори м’якшими тонами або натуральним деревом.

Уникайте надмірного насичення яскравими відтінками

Як згадувалося раніше, колір є суб’єктивною річчю, і все зводиться до того, щоб обирати ті кольори, які вам подобаються. Однак деякі кольори відомі тим, що надто стимулюють, що може негативно впливати на настрій у вашому домі. Згідно з психологією кольору, деякі кольори можуть викликають стрес, якщо їх використовувати у великих кількостях і не компенсувати більш м’якими тонами.

Основні кольори є прекрасним прикладом цього. Завдяки своїй високій насиченості вони вимагають вашої уваги, через що ви можете відчувати себе фізично напруженими. Наприклад, кімната, насичена основним червоним кольором, може викликати тривогу та пригнічення. Важливо включати такі кольори в невеликих дозах для вибуху радості та оптимізму.