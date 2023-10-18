Простота білого забезпечує відчуття заспокоєння

Вибираючи кольори для ванної кімнати, потрібно враховувати багато факторів. Можливо, ви захочете поекспериментувати, проте важливо переконатися, що ваш вибір кольору створює відчуття заспокоєння, допомагає вам відпочити та розслабитися. Homes & Gardens пропонує 5 найкращих кольорів, які допоможуть творити стильну і заспокійливу атмосферу.

Блакитний

Блакитний колір, який асоціюється зі свободою, натхненням і уявою, є ідеальним фоном для ванної кімнати. Його зв’язок із природою створює атмосферу, яка заспокоює розум і водночас заохочує до творчості. При чому це стосується різних його відтінків. Від блідо-волошкового до майже чорного кольору індиго, блакитний – надійний вибір для заспокійливого відчуття.

Білий

Це найбільш класичний колір для ванної кімнати: простота білого забезпечує відчуття заспокоєння. Він уособлює чистоту, чистоту і простоту. Білий також є гарним вибором, якщо ви прагнете максимально збільшити яскравість, світлість кімнати, і це означає, що ви можете експериментувати з додаванням кольорових акцентів кімнати. Взявши за основу білий колір, ви можете експериментувати з будь-яким акцентним кольором, текстурою чи декором.

Зелений

Щоб отримати образ, натхненний природою, вибір відтінків зеленого створить таке ж відчуття спокою. Коли справа доходить до вибору ідеального відтінку зеленого, все залежить від ваших уподобань і розміру простору: у великих кімнатах можна використати насиченіший колір.

Рожевий

М’які рожеві відтінки – ще один гарантований спосіб створити відчуття відпочинку у ванній кімнаті. Дизайнери рекомендують ностальгічні відтінки, ніжно-рожеві, а не в стилі Барбі. Розглядайте ці кольори як нейтральні, і вони будуть поєднуватися майже з будь-яким кольором.

Сливовий

Якщо ви прагнете обрати більш глибокі та темні кольори для ванної кімнати, насичені винні та сливові відтінки чудово пасуватимуть. Дизайнери стверджують, шо ці глибокі й примхливі кольори можуть бути такими ж відновлюючими, як і пастельні. Глибокі кольори надзвичайно добре поєднуються з вбудованими шафами чи полицями, обшивкою або іншими декоративними елементами стін.

Водночас класичний насичений коричневий ідеально підходить для маленької ванної кімнати. Бургундський винний – вишуканий колір, який може додати нотку розкоші та елегантності до декору вашої ванної кімнати.