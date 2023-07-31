Використовуючи білий колір, дизайнери часто створюють монохромний дизайн

Часто ванна кімната у квартирі займає невелике місце, і люди нехтують продумуванням її дизайну. Проте дарма. «Реммо» розповідає, як легко перетворити ванну кімнату в особливий простір, використовуючи найактуальніші стилі дизайну.

Сучасний дизайн ванної кімнати

При плануванні сучасного дизайну ванни зберігають максимум вільного місця. Активно використовують прозорі перегородки, стримане оздоблення, яке виступає гарним фоном для сучасної сантехніки.

Колірною домінантою вважають білий, коричневий, чорний. Як оздоблення для сучасного дизайну ванної беруть керамічну плитку, що імітує дерев’яну, бетонну, металеву, мармурову поверхню. Різниця фактур, кольорів акцентує увагу на необхідних зонах. Стелі в сучасному дизайні санвузла оформляються підвісними конструкціями, що мають рівну текстуру, куди вбудовують світлоточки.

Із меблів використовують підвісні шафи, тумби, раковини з круглими, овальними, прямокутними чашами, змішувачі з одним важелем, вбудовані та підвісні унітази. Також у сучасному дизайні є тенденція: установка ванни одночасно з душовою кабіною, якщо це дозволяє простір.

Класичний стиль

Зараз класика не завжди передбачає створення помпезних інтер’єрів, заповнених декоративними деталями і великими предметами. Це поняття інтерпретується як продовження традицій античності, а також історичних європейських або національних стилів, що переплітаються, але відрізняються деталями.

За канонами стилю, у кімнаті мають бути координаційні центри як об’єкти, навколо яких формують композицію. У ванній кімнаті таке значення надається ванні, її ставлять посередині. Ось чому класичний стиль вимагає простору. Також він любить симетрію, геометрію, вони виражаються у цілісності ансамблю й у правильності його форм. Обов’язково використовують якісні меблі, натуральні матеріали: дерево, мармур. Переважає спокійна, природна кольорова гама, близька до природної. У палітру іноді включають яскраві відтінки як акценти, які підкреслюють дизайн, проте не стають композиційним центром.

Використовуючи білий колір, дизайнери часто створюють монохромний дизайн. Це освіжає та надає кімнаті простору. Іноді вони експериментують з різними світлими або поєднують їх із пастельними або темними кольорами. Поширеним рішенням вважають панування нижніх бежевих тонів: молочного, пісочного, горіхового, відтінку світлого дерева. Їх добре комбінувати з іншими відтінками, особливо теплішими. Така кольорова гама підкреслює шляхетний характер простору.

Для підлоги зазвичай використовують дерево, мармур, декоративний камінь. Однак дороге натуральне покриття під впливом вологості довго не прослужить, тому зараз його часто замінюють керамічною плиткою зі схожою текстурою. У просторих кімнатах оздоблення стін ефектно виглядає, коли комбінується кілька матеріалів: плитка навколо ванни, вінілові шпалери із квітковим орнаментом біля зони відпочинку. Стриманий інтер'єр виконують, пофарбувавши стіни, які можна доповнити ліпниною, молдингами. Стеля оформляють у вигляді штукатуреної поверхні, яку фарбують у світлі відтінки. Це врівноважує дизайн і піднімає низькі стіни візуально.

Традиційна біла ванна, встановлена ​​на фігурних левових лапах, виглядає найбільш гармонійно. Тренд останніх років – дві однакові раковини, що підвищують функціональність і допомагають створенню симетричності. Обов’язковим набором меблів для ванної вважають дерев’яні настінні ящики, полиці з класичними фасадами та ручками з металу.

У зону відпочинку можна поставити пуф, крісло, журнальний столик, туалетний столик із дзеркалом. Білим ажурним тюлем, римськими або традиційними шторами можна красиво зонувати місце, облаштувати вікно, закрити ванну.

Картини, захищені склом, повішені у ванній, покликані підкреслити дух аристократизму. Аксесуари вважають завершальним штрихом інтер’єру, тому рекомендується уникати дешевого пластику, вибравши вироби, створені дизайнерами. Як центральне джерело світла вибирають кришталеву люстру, а настінні елегантні бра, встановлені над дзеркалами, допоможуть розставити світлові акценти.

Стиль-лофт

Не відшліфовану стару цегляну кладку або бетонні стіни не тільки не приховують, але виставляють на загальний огляд. Те саме стосується труб, дротів, металевих частин каркасу. Відкриті комунікації стають частиною композиції. Активно використовують дерев’яні балки, перекриття стель, нержавіючу сталь, авангардні аксесуари. Повинна бути висока стеля.

Бажані великі вікна, які прикривають не фіранками, а металевими ґратами або бежевими жалюзі. Простір залишається єдиним, як у студії. Двері, перегородки допускаються лише у ванній. Інтер’єру належить асоціюватися зі старою фабрикою або горищем, який переробили по-новому. При цьому у дизайні ванної кімнати у стилі лофт використовують технології останнього покоління.

Крім неоштукатуреної цегляної кладки з червоної цегли й рівно виведених бетонних стін, їх обробляють рельєфною штукатуркою, плиткою під дерево, натуральною деревиною, керамогранітом під метал. Підлога продовжує стилістику стін, тому робиться за тією ж технікою і з таких же матеріалів, крім цегляної кладки. Використовують керамогранітну плитку, дерев'яне полотно, вініловий ламінат.

Стелю зазвичай залишають білою, щоб візуально розширити простір. Як джерела світла нерідко застосовуються підвісні лампи зі схожими на дроти шнурами, підвісні світильники промислового типу або традиційні бра.

Основні кольори: білий, сірий, чорний, коричневий. Через акцент на обробці стіни часто фарбують теракотовим, темно-червоним, помаранчевим, відтінком під бронзу або що нагадує почорніле срібло. Допускають наявність яскравих колірних акцентів: зеленого, червоного, жовтого, синього, оранжевого кольорів.

Використовують оригінальні дерев’яні, скляні, металеві, пластикові меблі. Шафи вбудовують у стіни або закривають нішами, що робить простір одночасно ергономічним та вільним. Акцент ставиться на раковину, яка може бути сталевою, скляною, дерев’яною, розташованою на звичних тумбах або незвичайних консолях, підставках. Вдалими в оформленні стають хромовані деталі: тримачі рушників, накладки, ручки. Цікавим декором є різні заводські механізми, шестірні.