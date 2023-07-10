Один із найшвидших способів додати стилю вашій кухні – це аксесуари

Коли справа доходить до ремонту вашого помешкання, ніщо не має більшого значення, ніж нова кухня, але водночас ніщо не є настільки дорогим. Якщо ви не плануєте нову кухню найближчим часом, але хочеться щось змінити, у вас є варіанти. The Spruce пропонує найкращі доступні способи імітувати ремонт кухні.

Змініть фартух

Цей суперфункціональний кухонний елемент захищає ваші стіни від різних бризок та допомагає тримати кухню в чистоті. Водночас фартух також може додати стилю вашій кухні. Подумайте про новий, свіжий дизайн або колір. Є також варіанти тимчасових задніх панелей для кухні на випадок, якщо ви не хочете кардинальних змін.

Замініть ручки

У світі бюджетного ремонту кухні заміна старих ручок дверцят є одним із найвідоміших прийомів. На це є вагома причина: це працює. Заміна на нову сучасну фурнітуру миттєво покращує зовнішній вигляд кухні.

Додайте відкриті полиці

Якщо ви мрієте про відкриті кухонні стелажі, але не маєте достатньо коштів, щоб замінити шафи, ви можете подумати про встановлення кількох відкритих полиць на одній стіні, заміну однієї частини шафи або заповнення порожнього кута на вашій кухні. Який би варіант ви не вибрали, він додасть простору та стилю кімнаті.

Оновіть освітлення

Щоб миттєво оновити свою кухню, встановіть сучасні підвісні світильники над півостровом, додайте підсвічування під шафами та подбайте про достатнє освітлення, щоб зробити вашу кухню більш функціональною. Покращене освітлення не тільки додає естетики простору, але й полегшує приготування їжі.

Додайте аксесуари

Один із найшвидших способів додати стилю вашій кухні – це аксесуари. Якщо у вас є привабливі прилади, як-от шикарна кавова машина або настільний міксер, подумайте про те, щоб виставити їх напоказ, якщо у вас є вільний простір. Ви також можете додати декоративні елементи, як-от рослини, декоративне блюдо чи навіть невелику картину на полиці. І якщо у вас немає бюджету на нову підлогу, але її можна було б оновити, додавання гарного килима може допомогти.

Пофарбуйте шафи

Заміна кухонних шаф – це величезні витрати, і якщо вони все ще в досить хорошому стані, повна заміна не має сенсу для вашого бюджету. Замість цього спробуйте пофарбувати шафи, щоб освіжити простір. За допомогою простого шару фарби ви можете легко (і швидко) надати старій деревині чудового сучасного вигляду.

Замініть сантехніку

Сантехнічні прилади, такі як змішувач і раковина, також досить легко замінити, коли справа доходить до ремонту кухні, і вони можуть миттєво покращити вашу кухню. Замініть будь-які застарілі змішувачі на більш сучасні варіанти, а стару раковину – на щось глибше та корисніше.

Оновіть місця для зберігання

Одна з головних причин, чому люди ремонтують свої кухні, крім естетики, полягає в бажанні зробити функціональний простір корисним і красивим. Якщо ваша кухня просто більше не працює для вас з точки зору організації, подумайте про оновлення місць для зберігання. Додайте перегородки для шухляд, місця для зберігання під раковиною, упорядкуйте свої спеції, складіть контейнери для їжі та наведіть порядок у своїй коморі. Після упорядкування кухня може здатися майже новою.