Щоб візуально збільшити висоту стелі, краще вибрати світле покриття з глянсовою поверхнею

«Хрущовками» називають малогабаритні будинки, збудовані за радянських часів. Їх можна зустріти у будь-якому місті. Особливості хрущовок – низькі стелі, маленька кухня, невеликий, найчастіше суміщений санвузол. Це слід враховувати під час планування ремонту. Про основні особливості ремонту в хрущовці та проблеми, з якими найчастіше стикаються власники таких квартир, розповідає «Реммо».

Погана шумоізоляція та теплоізоляція

Квартири у хрущовках позиціонуються як доступне житло. Низька ціна житла обумовлена високими темпами будівництва та використанням дешевих матеріалів, що позначається на якості квартир. Часто в них погана тепло- і шумоізоляція.

Проблеми виникають з кількох причин:

в будинках цього періоду покрівля, що не вентилюється і погано тримає тепло;

у стиках плит згодом з’являються щілини;

тонкі перегородки між квартирами та кімнатами.

Перед тим, як зробити ремонт у хрущовці, потрібно оцінити початковий стан квартири та скласти план робіт. Починають найчастіше з додаткової ізоляції. Для цього використовується мінеральна вата, пінополістирол, пінополіуретан, пробка та інші матеріали.

Зношені водопровідні мережі

Чавунні стояки, які встановлені при зведенні будинку, з часом сильно зношуються. Через це можуть виникати протікання та неприємний запах, також з’являється цвіль. Щоб позбавитися цих проблем, чавунні труби змінюють на пластикові, більш легкі та довговічні. Вони витримують високу температуру, стійкі до хімічних дій.

При встановленні пластикові труби підключають до зовнішньої каналізації будинку. При цьому дуже важливо звернути увагу на якість стиків між чавунними та пластиковими деталями, щоб уникнути проблем під час експлуатації системи.

Алюмінієва електропроводка

Під час капітального ремонту рекомендується змінювати електропроводку від щитка по всій квартирі. Стандартно у будинках хрущовської епохи встановлювалася алюмінієва проводка. Рекомендовано міняти такі дроти на мідні, які здатні витримувати вищу напругу, менше нагріваються, не ламаються під час монтажу та тонші за алюмінієві.

Як правило, у старих будинках проводка сильно зношена. Це може призвести до замикання та спалаху. У середньому термін служби алюмінієвого дроту становить 25 років. Після цього його обов’язково слід замінити.

Різний рівень підлоги

Одна з особливостей ремонту та заміни підлоги у хрущовці – необхідність усунення перепаду висот. Проблему можна вирішити у різний спосіб. Найпростіший варіант – повністю демонтувати старе покриття та постелити нове в один рівень. Для усунення перепадів заввишки 2-3 сантиметри можна використовувати накладки із пробки.

Для скріплення між собою двох різних покриттів для підлоги і згладжування переходів можна використовувати Т-подібні молдинги. Цей варіант підходить, якщо різниця не перевищує 9 мм. Щоб приховати велику різницю (3-6 см), можна встановити заглушки зі скосом.

Для вирівнювання переходу між кімнатами можна використовувати спеціальний герметик. Склад заливають у щілину між покриттям підлоги і згладжують за допомогою шпателя. Для висихання потрібно 24 години. Працювати з таким матеріалом може лише фахівець, знайомий із його специфікою.

Невеликі вікна

Вікна в хрущовках найчастіше перебувають у поганому стані. Під час ремонту їх доводиться міняти. Проблема полягає в тому, що вікна мають невеликий розмір. Щоб візуально збільшити скління, краще вибирати склопакети без поділу на окремі секції.

Переваги одностулкових вікон:

доступна ціна;

стійкість до злому;

різні механізми відкривання.

Також можна встановити вікно із двома стулками. Наявність більшої кількості секцій небажана.

Низькі стелі

Стандартна висота стель у хрущовці – 2,5 метри. Для обробки таких стель не рекомендується використовувати натяжне полотно та багаторівневі навісні конструкції з гіпсокартону. Вони крастимуть і без того невеликий простір кімнати.

Щоб візуально збільшити висоту стелі, краще вибрати світле покриття з глянсовою поверхнею. Це може бути фарба, шпалери, плитка. Краще, якщо стеля буде світлішою, ніж стіни.

Труби опалення всередині міжкімнатних стін

Часто в хрущовках труби опалення прокладені всередині міжкімнатних стін. Це потрібно враховувати, якщо ви хочете знести перегородки та зробити зміну планування.

Ще один момент: для обробки стіни, в якій прокладено трубу опалення, потрібно використовувати штукатурку з додаванням спеціальних пластифікаторів. Така суміш добре витримує перепади температур і на поверхні не з’являються тріщини. Так косметичне покриття стіни прослужить довше.

Обмеження навантаження на плиту перекриття

У будинках радянської епохи плити перекриття мають обмеження припустимого навантаження. У середньому вона становить 700-800 кг/м2. Це слід враховувати під час проведення ремонтних робіт.

При роботі по підлозі для зниження навантаження можна використовувати полегшене керамзитове стягування. Така стяжка також забезпечує хорошу шумоізоляцію та теплоізоляцію. На відміну від багатьох інших утеплювачів, керамзит стійкий до спалаху.

Товщина обробки

Квартири у хрущовках мають невелику площу. Щоб зберегти корисні сантиметри, можна скористатися такими порадами:

1. Не використовуйте натяжні стелі та багаторівневі дерев’яні навісні конструкції.

2. Не потрібно дуже ретельно вирівнювати стіни та стелю. Для цього може знадобитися великий шар штукатурки. Найкраще підібрати фінішний матеріал, щоб приховати нерівності поверхні. Наприклад, для обробки стін можна використовувати світлі шпалери з геометричним орнаментом.

3. Не бажано робити ніші та об’ємні конструкції на стінах.

4. Щоб візуально збільшити площу невеликої кімнати, краще вибирати світле оздоблення без великих малюнків.

Низька електропотужність

Середня потужність електромережі в хрущовці становить трохи більш як 3 кВт. Тому рекомендується не тільки змінювати проводку, але також встановлювати автомати для кожної окремої лінії. Якщо це не зробити, можуть виникати проблеми. Наприклад, при одночасному включенні кількох електроприладів гасне світло.

Через низьку потужність у хрущовці не завжди виходить організувати складне підсвічування, зробити теплу підлогу або використовувати у великій кількості потужні електроприлади. Для цього потрібне узгодження збільшення потужності через енергозбутову компанію. Це складна процедура, для якої потрібно зібрати пакет документів та подати заяву до обслуговуючої організації.