Зелений та рожевий кольори в дизайні інтер’єрів останнім часом набувають все більшої популярності. Однак експерти кажуть, що слід уникати деяких відтінків цих тонів, щоб ваша вітальня залишалася стильною протягом довгого часу. Homes & Gardens називає 5 кольорів, яких, згідно з порадами дизайнерів, варто уникати при плануванні вітальні.

Коричневий

Бежеві вітальні – універсальні та базові, проте коричневого відтінку варто уникати. Коричнева вітальня може «обтяжувати» і створювати відчуття бруду, особливо якщо кімната виходить на північ і є проблема зі збереженням світла. Якщо вам подобаються більш темні кольори, подумайте про темно-синій або темно-бірюзовий. Ці кольори додадуть яскравості у вітальню замість сирості.

Пудровий

Цей колір став дуже популярним останнім часом, проте, на думку дизайнерів, йому не місце в головній кімнаті помешкання. Пудрова вітальня буде виглядати надто жіночно, що не є чудовим варіантом у довгостроковій перспективі.

Чорний

Хоча чорний колір не завжди є поганим варіантом, але його надмір може зробити простір лякаючим. Крім того, якщо кімната не надто велика, чорний відтінок зробить її ще меншою, темною, брудною та нудною.

Зелений мох

Відтінки зеленого – одні з найкращих, якщо треба створити спокійну та розслаблюючу атмосферу. Проте такі кольори, як зелений мох, зелений шавлія, брудно-коричневий і баклажановий, не будуть привабливими, бо вони змусять вас відчувати себе ніби в брудному акваріумі.

Жовтий

Жовтого однозначно слід уникати у вітальні. Цей колір може «перезбуджувати вас і приголомшувати», водночас створюючи відчуття, що ваша кімната не витримана. Хоча цей тон може здаватися оптимістичним відтінком, краще поекспериментувати з ним за межами основної кімнати.