У контемпорарі стилі освітлення відіграє важливу роль

Контемпорарі стиль дизайну інтер’єру є одним з найпопулярніших напрямків. Він поєднує в собі елементи сучасності та функціональності, що робить його ідеальним для будь-якого приміщення, будь то квартира, офіс чи будинок. Про основні характеристики стилю контемпорарі розповідає блог «Все про ремонт та будівництво».

Контемпорарі стиль у дизайні інтер’єру – це стиль, який відображає сучасний погляд на дизайн. Він є елегантним та функціональним, з використанням простих форм, мінімалістичного декору та яскравих акцентів. Цей стиль використовує натуральні матеріали, такі як дерево, камінь та скло, що надає приміщенню теплоти та затишку.

Основні характеристики контемпорарі стилю

Прості форми

Основна ідея контемпорарі стилю полягає у використанні простих форм. Це означає, що меблі та декор не повинні бути перевантажені візерунками чи прикрасами. Натомість вони повинні бути чистими та простими.

Мінімалістичний декор

Для досягнення простих форм контемпорарі стилю необхідно використовувати мінімалістичний декор. Це означає, що на стінах не повинно бути надто багато прикрас чи картин, а на підлозі – килимів. Натомість приміщення має бути порожнім і просторим.

Яскраві акценти

Щоб додати інтересу та різноманітності в контемпорарі стиль, необхідно використати яскраві акценти. Це можуть бути яскраві декоративні подушки, килими чи настінні картини. Такі акценти допоможуть привернути увагу до деталей та додати колір до інтер’єру.

Натуральні матеріали

Контемпорарі стиль використовує натуральні матеріали, такі як дерево, камінь та скло. Вони надають приміщенню відчуття теплоти та затишку, а також створюють природну гармонію в інтер’єрі вітальні, спальні, кухні чи ванної кімнати.

Використання кольорів

Кольорова палітра в стилі контемпорарі включає в себе переважно нейтральні тони, такі як білий, сірий і чорний. Однак можна використовувати яскраві кольори як акценти, щоб додати інтересу та динаміки в інтер’єр.

Освітлення

У контемпорарі стилі освітлення відіграє важливу роль. Для досягнення сучасного ефекту можна використовувати вбудовані світильники, які створюють рівномірне освітлення приміщення. Також можна використовувати підвісні світильники для додавання інтересу та підкреслення архітектурних деталей.

Меблі

Меблі в контемпорарі стилі повинні бути простими, функціональними і часто мати геометричні форми. Вони повинні поєднуватися з палітрою кольорів і матеріалами, що використовуються в інтер’єрі. Крісла та дивани повинні бути зручними та комфортними, а також мати прості форми.

Текстури

У контемпорарі стилі текстури використовуються для створення інтересу та додавання різноманітності інтер’єру. Це можуть бути різні матеріали, такі як хутро, шерсть, шкіра чи дерево. Текстури повинні поєднуватися з палітрою кольорів і матеріалами, що використовуються в інтер’єрі.

Комбінація стилів

Контемпорарі стиль може бути використаний у поєднанні з іншими стилями, такими як мінімалізм або скандинавський стиль. Це дозволяє створити унікальний та особливий інтер’єр.