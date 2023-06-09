Можна використати шматки шпалер для створення незвичайного панно

Якщо у вас після ремонту залишились шпалери із цікавим візерунком, не поспішайте їх викидати. Цей матеріал можна використати для креативного оновлення інтер’єру своїми руками. Як використати залишки шпалер в інтер’єрі, щоб зробити його більш стильним і затишним, розповідає «Зелена садиба».

Комбінування. Якщо у вас залишилися великі шматки або цілі рулони шпалер, можна спробувати їх скомбінувати та зробити бажані акценти на стінах.

Панно та аплікація. Можна використати шматки шпалер для створення незвичайного панно – головне обрати вдалий фрагмент та обрамити його. Таку прикрасу можна наліпити на стіну або ж повісити «у рамку». Якщо шматків багато, можна створити своєрідну мозаїку в техніці «печворк».

Меблі та побутова техніка. За допомогою залишків щільних шпалер, які допустимо мити, можна оновити стару шафу, полиці, сходинки, холодильник, тощо.

Абажур. Для створення викрійки використовуйте, як шаблон, дротяний каркас, на який потім прикріпіть вирізаний фрагмент з залишків шпалер.

Цікаві дрібниці. Оновити за допомогою невикористаних за призначенням шпалер можна не тільки великі елементи інтер’єру, але й різноманітні дрібнички. Як, наприклад, обкладинки ваших улюблених книг, які можуть стати прикрасою інтер’єру. Особливо у нагоді шматки шпалер стануть нам у святковий час для створення різноманітних прикрас, наприклад, гірлянд.