Переберіть всі речі, викиньте непотрібні, здмухніть пил з декорацій та зробіть невелику перестановку

Невелике оновлення оселі може бути швидким і простим, а також економним. Корисні поради дає блог Jysk.

Розбавте холодні та темні кольори.

Якщо ви хочете мати більш позитивну атмосферу у вітальні, вам не потрібно купувати новий барвистий диван замість старого сірого. Використовуйте маленькі аксесуари, наприклад, килими, щоб оживити простір. Вони легко замінюються, ви можете прибрати їх будь-коли.

Оновіть диван.

Це дуже легко зробити за допомогою текстилю: нові декоративні подушки та пухнастий плед освіжать не тільки ваш диван, а й загальну атмосферу кімнати. Зверніть увагу, які по-різному виглядає один й той самий диван з різним оформленням.

Затишне освітлення.

Нема потреби брати пензлик та перефарбовувати усю кімнату. Вам просто потрібно використати додаткове освітлення. Настільні лампи, гірлянди, декоративні елементи з діодними лампочками, свічники – все це створює неймовірну атмосферу та змінює візуальне сприйняття кольорів. Це створює дуже затишну та по-скандинавськи невимушену атмосферу в оселі.

Просте зберігання.

Наша остання порада не потребує багато грошей, але може зайняти трохи більше часу, ніж попередні. Час прибрати у кімнаті. Переберіть всі речі, викиньте непотрібні, здмухніть пил з декорацій та зробіть невелику перестановку. Короби та кошики різних розмірів та з різних матеріалів дуже допоможуть впорядкувати простір, сховати від очей багато дрібних речей та візуально додадуть охайності приміщенню.