Чорний, сірий та білий не представлений на колі, вони є універсальними

Поєднання кольорів в інтер’єрі – одне з найважливіших питань при проектуванні дизайну будь-якої кімнати. Деякі відтінки доповнюють та розкривають один одного, а інші – майже не сумісні. Як знайти вдале поєднання кольорів для свого інтер’єру, підказує «Зелена садиба».

Основний інструмент для гармонійного поєднання кольорів в дизайні кімнати – кольорове коло. За допомогою кола можна створити своє унікальне поєднання.

Існує декілька методів побудувати комбінацію кольорів за допомогою кола, зокрема:

1. Монохромність (Monochromatic). Використовуються різні по глибині та насиченості відтінки одного кольору. Наприклад, для синього це може бути світло-блакитний, бірюзовий та ультрамариновий.

2. Компліментарне поєднання (Complementary). Компліментарними, або додатковими, контрастними, є кольори, які розташовані на протилежних сторонах колірного кола. Виглядає їх поєднання дуже жваво і енергійно.

3. Тріада – поєднання 3 кольорів (Triadic). Поєднання трьох кольорів, що лежать на однаковій відстані один від одного, забезпечує високу контрастність при збереженні гармонії.

4. Тетрада – поєднання 4 кольорів (Tetradic). Колірна схема, де один колір – основний, два – другорядні, а ще один виділяє акценти.

5. Аналогічне поєднання (Analogous). Поєднання від двох до п’яти кольорів, розташованих поруч один з одним на колірному колі (в ідеалі – 2-3 кольори).

Ці методи дуже зручно продемонстровані на сайті canva.com. Оберіть основний бажаний колір та один із методів, щоб отримати результат. Чорний, сірий та білий не представлений на колі, вони є універсальними, їх можна використовувати як основні (білий та сірий) та як додаткові.

Можна використовувати різну кількість кольорів: два, три або чотири, а до них додати універсальні (білий, сірий, чорний). Один-два кольори обираються як основні (фонові та на великих предметах), ще один-два як додаткові – вони мають бути помітними в дизайні кімнати. Інші додаються для різноманітності та акцентів у невеликій кількості. Також в мережі можна знайти вже готові комбінації, які ви можете взяти за основу для свого інтер’єру.