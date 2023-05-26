Підлогове покриття знімайте в останню чергу

Ремонт квартири не терпить поспіху. Перш ніж стукати молотком, клеїти шпалери і класти плитку, потрібно провести етап планування, підготовки. В іншому випадку ви отримаєте не те житло, про яке мріяли. W2 Studio надає рекомендації, що стосуються підготовки до ремонту.

Планування

Почніть з вивчення нормативних актів. Якщо ви бажаєте зробити перепланування, дізнайтеся, яка зі стін є несучою, які є заборони конкретно у вашому домі. Наприклад, водяну теплу підлогу не можна монтувати в більшості будинків. Якщо ви не врахуєте цей момент, отримаєте проблеми у вигляді штрафу і агресії з боку сусідів, адже після підключення знизиться тиск у водопроводі всього будинку.

Важливий і сучасний етап планування ремонту квартири – 3D-візуалізація. Хочете дізнатися, як буде виглядати житло після переклеювання шпалер або перестановки меблів? Сучасні технології дозволять це зробити.

Продумайте освітлення. Згідно неписаним законам, в центрі приміщення повинно бути основне яскраве джерело світла – люстра. Чи потрібно додаткове освітлення – залежить від площі кімнати. Якщо вона більше 40-50 м2, встановіть додаткові світильники по кутах. Крім того, встановіть достатню кількість розеток. Бажано, щоб завжди було 2-3 запасні.

Також важливим етапом планування ремонту є складання кошторису, поради щодо якого ми давали раніше.

Підготовчі роботи

Перший етап – демонтаж. Видаляються старі шпалери, побілка, штукатурка, підвісні стелі. Підлогове покриття знімайте в останню чергу. В ході ремонту утворюється будівельне сміття, і краще воно буде засмічувати старий паркет або ламінат. Якщо в ході ремонту ви не будете міняти підлогове покриття, обов’язково покрийте його захисною плівкою. Нові вікна і двері також встановлюйте в самому кінці.

Захистити потрібно і м’які меблі. Її матеріал «вбирає» в себе будівельний пил, сміття і запахи. Якщо є можливість, винесіть її в іншу кімнату, якщо немає – використовуйте чохли для м’яких меблів. Якщо ремонт проводиться в одній з кімнат, ізолюйте її від інших. Щільно закрийте двері і вікна, якщо вони є.

Перед початком ремонту розведіть комунікації: телевізійні дроти, телефонні і інтернет-шнури. Розведення проводиться шляхом штроблення стін. Щоб правильно зробити розводку, потрібно якісно провести перший етап, про який ми говорили, – планування. Ви повинні чітко знати, де буде телевізор, інтернет-роутер, розетки і вмикачі.