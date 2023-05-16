Сучасне ламінатне покриття буває двох основних класів: побутового та промислового

Який ламінат краще вибрати – це питання, яке хвилює багатьох людей, які планують ремонт. Адже правильна відповідь на нього, дозволить купити і укласти по-справжньому якісну підлогу, яка служитиме власнику роками, не втрачаючи своїх фізичних та естетичних якостей. W2Studio дає практичні поради, які допоможуть із вибором.

Підкладка під ламінат

При виборі ламінату необхідно також не забути про підкладку. Обов’язково використовуйте спеціальну підкладку під ламінат із пробкового дерева, спіненого полістиролу або повітряно-пухирчастої плівки. Товщина підкладки має бути не менше 2-3 і не більше 5 мм – це дозволить усунути дрібні недоліки основи, створивши ідеально рівну поверхню для укладання дошки. Крім усунення нерівностей, підкладка служить демпферним шаром між підлогою та дошкою, несе гідроізолюючу функцію та розподіляє динамічне навантаження на всю площу, запобігаючи руйнуванню замків ламелів.

Підкладка також забезпечує додаткову теплоізоляцію та звукоізоляцію приміщення – це означає, що після ремонту квартири «під ключ» або самостійного укладання, ви менше чутимете сусідів знизу, а також знизите тепловтрати приміщення.

Клас ламінату

Сучасне ламінатне покриття буває двох основних класів: побутового та промислового. Кожен клас має свої особливості та переваги, які варто враховувати перед тим, як вибрати ламінат у квартиру.

Побутовий клас – недороге рішення, призначене для експлуатації за умов житла. Має меншу зносостійкість, ніж промислові аналоги, середній термін служби становить 5-7 років. Вони мають клас маркування 21, 22 та 23. Ламінат побутового класу застосовується при бюджетному ремонті.

Промисловий клас має підвищені показники зносостійкості. Середній термін служби такого ламінату складає 8-10 років. Він отримав клас маркування 31, 32, 33 та 34. Основним місцем експлуатації вважаються приміщення із середньою та великою прохідністю: навчальні класи, конференц-зали, офіси тощо. Через підвищену зносостійкість часто застосовуються в житлових приміщеннях.

Якщо ви не знаєте який клас ламінату вибрати – вивчіть технічну документацію моделей або проконсультуйтеся з профільним фахівцем. Рекомендуємо вибирати ламінат із запасом зносостійкості, навіть при укладанні у спальній кімнаті або вітальні.

Матеріал виготовлення ламінату

Виробництво сучасного ламінату передбачає застосування багатокомпонентного складу, основою якого є дерев’яні волокна і папір, стислі під пресом. Вони просочені спеціальними смолами, що забезпечують дуже високу міцність виробу, що багаторазово перевищує навіть найміцніші породи деревини, такі як дуб і ясен. Технологія виробництва та хімічний склад 2-х зовні однакових ламінованих планок може істотно відрізнятися, тому їх ціна також може відрізнятися, іноді в 1,5 і навіть 2 рази.

Водостійкість ламінату

Водостійкий ламінат – одна з найпопулярніших альтернатив кахлю або плитці. Як правило, він використовується на кухні, у ванній кімнаті, передпокої, а також у приміщеннях з регулярною або періодично підвищеною вологістю. Особливістю є вдосконалена прогумована конструкція замків, а також сучасний композитний матеріал, що захищає поверхню плити від сколів та проникнення вологи.

Але навіть вологостійке покриття не має 100% захисту – небезпечними місцями залишаються стики, через які вода може повільно просочитися до підкладки, де деструктивно вплине на всю плиту. Тому застосовуйте вологостійкий ламінат на кухні, у вузлах та інших приміщеннях з високою вологістю, але, якщо вода потрапила на підлогу – необхідно видалити її максимально швидко.

Співвідношення кольору та характер забарвлення ламінату з дизайнерським рішенням кімнати

Крім класу матеріалу, його зносостійкості, а також вологопроникності, особливу увагу варто приділити кольору і характеру забарвлення дошки. Якщо стіни нейтральних кольорів – можна створити акцент насиченим кольором покриття для підлоги. Якщо приміщення оформлене у холодних тонах, не використовуйте контрастних рішень, підбирайте дошку з холодним тоном.

Нейтральні рішення – бук, береза, сосна; контрастні тони – рудий, вільха, груша, вишня; світлі тони – вибілений дуб, клен, сірий; темні тони – венге (різні відтінки). Рекомендуємо робити вибір кольору відповідно до реалізованого дизайну інтер’єру в конкретному приміщенні.

Як вибрати ламінат для передпокою чи коридору

Передпокій та коридор – це приміщення, які мають підвищену прохідність. Щоб підлога служила довго і зберігала свою високу естетичність, слід вибирати ламінат із запасом міцності – не менше 32, 33 класу. Також рекомендується використовувати вологостійкі рішення, вони дозволять запобігти набуханню дошки – це часта проблема, особливо в зимовий період, коли на взутті заноситься сніжна каша.

Як вибрати ламінат для кухні

Є думка, що навіть вологостійкий ламінат на кухні – це погане рішення. Ця позиція аргументується тим, що постійно підвищена вологість все одно зробить свою справу та поступово деформує дошку. Але практика показує, що якісний вологостійкий ламінат чудово виконує свою роль на кухні. Враховуючи високе експлуатаційне навантаження, для укладання на кухні рекомендується вибирати вологостійкий ламінат із класом зносостійкості не нижче 32-33.

Як вибрати ламінат для дитячої, спальні та вітальні

Вітальня, дитяча та спальня – це приміщення з найменшим навантаженням на підлогу у квартирі. Для цих кімнат можна вибрати будь-який ламінат. Хорошим рішенням стануть як побутові, так і промислові моделі, головне питання залишається в ціні. Побутовий ламінат із класом зносостійкості 21, 22 та 23 обійдеться дешевше, але промисловий аналог за велику суму прослужить довше. Враховуючи, що у цих приміщеннях людина проводить більше третини свого життя, особливу увагу приділіть екологічності матеріалу – це дозволить спати у комфортних та безпечних умовах.