У вітальні виразно передаватимуть атмосферу Англії масивні меблі

Вікторіанська епоха ознаменувала початок не тільки для моди на все британське у цілому світі, а ще для виокремлення низки різновидів мистецтва. Розвиток колоніалізму спонукав проникнення в нього екзотичних тенденцій. У розвиток промисловості Вікторіанської епохи у Великобританії цей напрям почав набувати рис колоніального з розкішними елементами декору, матеріалами оздоблення, притаманними меблями. CraftArt розповідає про деталі англійського стилю в дизайні інтер’єру.

Прагматичність британців, їх прагнення до стабільності, виразились у характерних особливостях дизайну :

1. Сталість плюс простота. Традиційно в британських будинках зонування приміщень досягається тільки завдяки витриманому поєднанню великої кількості світла та композиції: використання бра, торшерів, абажурів, світильників у вигляді свічок, кованих люстр, які займатимуть виділений простір.

2. В основі форм елементів декору переважає геометрична стриманість: пропорції прямокутних меблів доповнюватимуть дзеркала та картини в рамах. Це є неодмінним атрибутом британського побуту.

3 Легка монументальність. Квітковий романтизм у вигляді унікальних орнаментів ввів саме Вільям Морріс. Вона становить унікальну складову англійського інтер’єру, в якому поєднуватимуться статика фурнітури вкраплена елегантними мотивами в оздобленні.

Матеріали та оздоблення

Першочерговим, характерним оздобленням, що робить його впізнаваним, є використання дерев’яних порід: починаючи від стінових або стельових панелей у далекому минулому, закінчуючи меблями з розкішного червоного дерева, мореного дуба. Присутня стримана різьба в дереві. Різьблені елементи мають чітку традиційну структуру відповідно віянням епохи.

Підлога найгармонійніше відповідатиме просторовому наповненню, якщо буде набірний паркет, проте у вологих приміщеннях використовують кахельну плитку.

Для оздоблення стін підійдуть однотонні шпалери з помірними візерунковими вкрапленнями, в смужку або суцільні. Досягти збагачення атмосфери витонченості стіни зазвичай прикрашають картинами, різноманітними гравюрами, годинниками й деколи навіть цілими гобеленами.

Солідні килими, драпірування на вікнах, позолота в декоруванні, тканини стриманих тонів з хитромудрим малюнком, оксамиту, шкіра, синель ‒ це все ознаки англійського стилю.

Традиційна англійська кухня

При підготовці проекту дизайну кухні в англійському стилі для втілення слід звернути увагу на характерну розкіш в інших приміщеннях, меблі, облицювання та фурнітура повинні бути практичними у використанні. Необроблене дерево має надто низьку волого- та термостійкість, водночас ідеально підходитиме натуральний камінь – мармурова стільниця на однотонному дерев’яному гарнітурі, засклені шафи, великий обідній стіл посередині.

Чіткість та стриманість в декорі кухні символізує стабільність та водночас елегантність. Розташування меблів робиться максимально практичним. Оптимальне розташування має забезпечити легкий доступ до всіх куточків кухні.

Текстиль в кухні є неодмінною складовою британського житла. Він створюватиме затишок: скатертини, подушки, серветки ‒ все це найкраще передаватиме настрій Туманного Альбіону. Домінантна кольорова гама становить такі кольори: білий, кремовий, пастельний жовтий, зелений і теплий сірий. Популярний квітковий принт на меблевій оббивці стільців.

Декоративний посуд, розписаний візерунками, приємно доповнить кахель на стінах. У сучасній кухні декоративні елементи витримані в обмеженій кольоровій гамі.

Вітальня

У вітальні виразно передаватимуть атмосферу Англії масивні меблі. Без притаманної бібліотеки, заповненої немалою кількістю книг, важко назвати стиль пізнаваним. Зазвичай у цій кімнаті вдало виглядатиме баланс чорного, білого, темно-коричневого та зеленого. Деколи доречніші теракотові відтінки в залежності від смаку господаря та розподілу кольорів у інших частинах дому.

Спальня

Спальня в англійському стилі вирізнятиметься високим розкішним ліжком із балдахіном в м’ яких світлих тонах. Класичний квітковий візерунок на шпалерах доповнюватимуть зі смаком підібрані світильники нічники.

На стінах доречними будуть також картини. Дерев’яні тумбочки слугуватимуть гармонійним акцентом, який збереже цілісність композиції помешкання. Вітражні бра та торшери виступають цікавими акцентами та надають інтимності спальній.

Ванна кімната

Ванну в англійському стилі саме деталі зроблять неповторною: аксесуари сантехніки, іноді ванна на вигнутих ніжках у світлому просторі оточена дзеркалами дозволить сказати точно – це автентичний британський підхід.