Оскільки кухня вважається серцем будинку, розкішний будинок потребує розкішної кухні

Розкішні будинки мають деякі вражаючі атрибути, яких немає в звичайних будинках, і саме це робить їх особливими. В останні роки в елітному житловому будівництві стали популярними певні тенденції. Про них і йдеться в матеріалі EDS (а не про будинки в стилі Пшонки).

Безшовний дизайн

Концепції безшовного дизайну ідеалізують ідею відкритого простору, створюючи відчуття простору навіть на обмеженій площі. Вітальня, прохід та гостьові кімнати переосмислюються і отримують новий вимір. Популярною є концепція відкритої кухні, яка включає в себе спільну обідню зону.

Сталі та екологічно чисті будівельні матеріали

За останні кілька років і в найближчому майбутньому ми побачимо кардинальні зміни в будівельних матеріалах для дому. Опитування, проведене Радою з екологічного будівництва США, показало, що близько 73% американських домовласників схиляються до екологічно чистих матеріалів і готові платити за них більше. Говорячи про сталий розвиток, ультра-ефективні побутові прилади та технології є їхнім головним пріоритетом при будівництві будинку своєї мрії.

Самодостатня система опалення та охолодження

Найефективніші системи опалення та охолодження встановлюються в розкішних будинках не лише для забезпечення комфорту, але й для того, щоб бути незалежними в будь-який момент кризи. Власники розкішних будинків віддають перевагу системам опалення та охолодження, що не потребують особливого обслуговування.

Присадибні ділянки та сади

Присадибні сади та городи є частиною трендів розкішного житла. За останні кілька років в історії нерухомості вони стали символом впевненості в собі, екологічності, а також усамітнення серед покупців елітного житла. Зелень, що оточує будинок, забезпечує сім'ю свіжими продуктами, виробляє більше кисню в повітрі, природну тінь і аромати від квітів.

Вид з вікна

Однією з найважливіших характеристик будь-якого розкішного будинку є вид з вікна. Наприклад, розкішний будинок з видом на океан завжди буде користуватися високим попитом. Вид з вікна також може підвищити вартість будинку при перепродажі. Будинки з чудовим краєвидом, як правило, оцінюються вище, ніж будинки без краєвиду.

Новітні технології

Власники розкішних будинків хочуть, щоб технологічні інновації, впроваджені в їхніх будинках, дозволяли контролювати температуру в приміщенні, вмикати та вимикати світло, замикати двері та керувати сигналізацією лише одним дотиком на телефоні, перебуваючи на відстані багатьох кілометрів.

Розкішна кухня

Оскільки кухня вважається серцем будинку, розкішний будинок потребує розкішної кухні. Вона демонструє максимальну елегантність у шафах, стільницях та кухонній техніці. Ця невід'ємна частина розкішного будинку також включає комору для дворецького. Іноді до їдальні примикає зона на відкритому повітрі, де сім'я може насолоджуватися більшістю своїх трапез.

Безпека високого класу

Розумний дім включає в себе новітню автоматизацію з дистанційним керуванням освітленням, опаленням, системою охолодження та камерами високого рівня безпеки, що забезпечує низьковуглецевий відбиток та безпечне домашнє середовище. Система також підтримує зрошення, вентиляцію, затінення, басейн і спа, які можна дистанційно програмувати одним дотиком пальця.

Новітня високоякісна фурнітура

Заможні домовласники люблять використовувати в своїх будинках найприголомшливіші оздоблювальні матеріали та фурнітуру. Будь то найсучасніша побутова техніка чи дизайн інтер'єру, вони віддають перевагу елегантності та найвищій якості над іншими речами. Але дехто обирає відновлені матеріали, такі як дерево та бамбук, оскільки це також є зростаючою тенденцією. Отже, дерев'яні балки, підлога, двері та шафи також помітні.