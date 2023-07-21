Вирішивши купити рушникосушку, заздалегідь зазначте вимоги щодо відстані між змійовиком та іншими об'єктами інтер'єру

За статистикою, в Україні у 7 з 10 квартир вставлена рушникосушка, і приблизно 65% українців вже розмірковують над тим щоб купити нову чи замінити стару. Сучасні моделі від брендів відрізняються цікавим дизайном та надійністю. Про особливості монтажу цього важливого девайсу розповідає Teplocentr.

Як обрати рушникосушку та місце для неї

Для початку потрібно правильно обрати місце встановлення, забезпечуючи вирішення відразу декількох потреб:

гармонійне інтегрування змійовика в загальний інтер'єр;

раціональне використання простору та практичність;

дотримання правил техніки безпеки;

доступність без перешкод та зручність використання.

Головними критеріями вибору моделі є розмір приладу та його робоча площа. Наприклад, малий змійовик у великій кімнаті, скоріш за все, не впорається з прогрівом приміщення, а режим роботи на максимальній потужності призведе до скорого зносу обладнання. Якщо обрати габаритну сушку рушників для маленької кімнати, можуть трапитися проблеми з монтажем.

Плануючи місце для встановлення рушникосушки у приміщенні, візьміть до уваги такі рекомендації майстрів:

1. Якщо ви віддали перевагу електросушці або комбінованій моделі, то обладнання розміщується поруч з елементом живлення – біля розетки. Своєю чергою водяний чи комбі-змійовик монтується з урахуванням розведення трубопроводу. У більшості випадків труби пролягають паралельно одна одній, недалеко від встановлених раковини, душу та ванної.

2. Монтаж над пральною машиною, якщо така встановлена у ванній кімнаті, є найоптимальнішим. Таке рішення дозволяє розумно використовувати вільний простір з максимальною зручністю експлуатації обладнання.

3. Встановлення змійовика над пісуаром чи унітазом – не найкращий вибір. Один рух – і білизна може зісковзнути вниз.

4. Не рекомендують монтувати рушникосушку над умивальником чи ванною. На перший погляд, зручне місце, але рушники будуть мокнути від бризок під час купання чи миття рук.

5. Перед монтажем обов'язково треба ретельно ознайомитися з інструкцією, яку виробник завжди додає до комплектації.

Крім того, вибираючи місце для водяного змійовика, важливо враховувати тиск води у системі трубопроводу та відстань від загального стояка. Віддаленість від стояка може вплинути на рівень напору води, що при поганому тиску призведе до неповного нагрівання приладу. Водяна сушка для рушників, яку доступно купити кожному за оптимальною ціною, комбінується з централізованим опаленням будинку, ГВП або автономними контурами.

Що потрібно враховувати при монтажі

Вирішивши купити рушникосушку, заздалегідь зазначте вимоги щодо відстані між змійовиком та іншими об'єктами інтер'єру. Це допоможе підібрати оптимальний розмір приладу для певної кімнати, максимально раціонально розподіляючи вільний простір.