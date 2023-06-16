Сучасні тенденції дизайну інтер’єрів передбачають, що більшість душових кабінок монтуються без піддонів

Догляд за скляною душовою кабіною може здаватися непростим, але насправді це легко, якщо дотримуватися кількох правил, пише Kruizer.

1. Мийте душ після кожного використання. Використовуйте засіб для очищення скла і м’яку ганчірку чи губку, щоб прибрати залишки мила та води.

2. Уникайте абразивних засобів або губок, що можуть пошкодити скло. Оптимальний варіант – ганчірки чи губки з мікрофібри.

3. Використовуйте спеціальні засоби для видалення накипу, якщо він утворився на стінках кабінки. Зазвичай вони включають кислоти і мають використовуватися обережно.

4. Якщо душова кабіна має розсувні дверцята, потрібно регулярно чистити рейки та коліщатка. Використовуйте м’яку щітку або ганчірку для видалення пилу та бруду.

5. Після чистки протріть поверхню сухою ганчіркою, щоб уникнути розводів та плям.

6. Якщо у ванній кімнаті є проблеми з пліснявою та грибком, використайте засоби для їхнього видалення. В їх склад може входити хлор, тому не забудьте провітрити приміщення та надягти рукавички.

Сучасні тенденції дизайну інтер’єрів передбачають, що більшість душових кабінок монтуються без піддонів. Однак дехто віддає перевагу класичним акриловим піддонам, які теж потребують відповідного догляду.

1. Як і стінки душової кабіни, піддон потрібно мити після кожного використання. Для цього існують спеціальні засоби без агресивних компонентів.

2. Використовуйте м’які губки або ганчірки з тої ж мікрофібри.

3. Якщо на піддоні з’явилися плями чи накип, використайте засіб для чистки акрилу або розчиніть у воді оцет та нанесіть н поверхню.

4. При появі плісняви та грибка варто використати спеціальний засіб, проте краще вибрати варіант без хлору.

5. Уникайте розчинників та хімічних засобів для чистки піддона, оскільки вони можуть його пошкодити.