Важливою умовою якісного ремонту ванної власноруч є скрупульозне дотримання технологічних процесів

Ремонт ванної кімнати – це досить глобальне завдання, і багато хто просто боїться за нього братися через потенційно значну вартість. Але насправді можна своїми руками впоратися з таким завданням, не витрачаючи на будматеріали величезну купу грошей. Дотримуючись правильної стратегії при купівлі оздоблювальних матеріалів, а також маючи чітке уявлення про те, як проходитимуть роботи, можна відремонтувати приміщення досить дешево без шкоди для якості, пише «Леокераміка».

Планування

Щоб зробити бюджетний ремонт ванної кімнати своїми руками, необхідно насамперед займатися плануванням. Потрібно тверезо оцінити, який обсяг робіт можна виконати самостійно, а з якими краще звернутися до фахівця. При абсолютній відсутності відповідного досвіду облицювання стін керамічною плиткою краще довірити майстру. Не варто переоцінювати власні сили, адже переробити власні помилки буде непросто, а іноді ще й дорого.

Важливою умовою якісного ремонту ванної власноруч є скрупульозне дотримання технологічних процесів. У разі виникнення сумнівів у якомусь етапі необхідно прислухатися до порад і рекомендацій фахівців, не покладаючись на інтуїцію та імпровізацію.

Враховуйте й те, що перепланування однозначно збільшує витрати на ремонт у кілька разів. Тому, плануючи дешевий ремонт у ванній, краще відмовитися від перенесення стін та перегородок, а також залишити сантехніку на звичному місці.

Вибір матеріалів

Розподіливши різні види ремонтних робіт, варто починати підбір оздоблювальних матеріалів. У бажанні заощадити, не потрібно відразу вибирати найдешевші матеріали на ринку, наприклад, китайські змішувачі або плитку. Краще придивитися до пропозицій вітчизняних виробників та розглянути асортимент польських, словацьких, болгарських чи чеських компаній. У порівнянні з німецькими чи італійськими вони коштують дешевше, але є чудовим зразком європейської якості.

Оздоблення стін

Збираючись зробити недорогий ремонт ванної кімнати, можна зупинити свій вибір на наступних варіантах обробки стін:

фарбування;

облицювання стіновими панелями ПВХ;

покриття плівкою-самоклейкою;

облицювання недорогою керамічною плиткою.

Найбільш практичним та довговічним варіантом буде плитка. Це покриття легко переносить температурні коливання, відрізняється стійкістю до механічних ударів та довго зберігає естетичний вигляд. Відмити її зовсім не складно, а мийні засоби не порушують її стан. Однак перед облицюванням стін доведеться постаратися: позбавитися старого покриття, покрити поверхню протигрибковими засобами, а також вирівняти (якщо в цьому є необхідність).

Ще при облицюванні плиткою потрібно буде потратити гроші на хороший клей для плитки та спеціальну затирку, якою заповнюють шви. Але вартість цих розхідних матеріалів порівняно невисока. Щоб зробити бюджетний ремонт у ванній, можна облицьовувати лише ту ділянку стіни, на яку потраплятимуть бризки, а решту стін пофарбувати або покрити шпалерами.

Найбільш простим варіантом обробки стін є фарбування, але фарба обов'язково має бути стійкою до вологи та перепадів температур.

Покриття підлоги

Найбільш бюджетними варіантами для покриття для підлоги у ванній кімнаті вважаються лінолеум і дешевий кахель. Водночас варто враховувати, що лінолеум може бути лише тимчасовим варіантом, адже постійно підвищена вологість стане причиною появи під ним цвілі.

Краще все-таки вибрати плитку. Потрібно буде демонтувати попереднє покриття, зробити стяжку для вирівнювання поверхні, придбати клей для плитки і масу для затирки швів. Для підлоги краще купити плитку, яка має фактурну або шорстку поверхню: це допоможе уникнути небезпечного ковзання.

Вибір сантехніки

Якщо у вас є стара чавунна ванна, яка виглядає не надто добре, її можна реставрувати, покривши шаром акрилу. Якщо все-таки виникає потреба у придбанні нової ванної, то бюджетний варіант – це акрил. Він невибагливий у догляді і менш травмонебезпечний, ніж чавун, однак може тріснути, якщо впустити на нього важкий предмет.

Відмінною альтернативою ванній стане душова кабіна. Її цілком можна змонтувати в кімнаті за доступною ціною, особливо, якщо відмовитися від додаткових функцій.