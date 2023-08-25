Житловий комплекс Auroom Forest у Винниках

Багато хто мріє про купівлю житла в новому сучасному будинку. Водночас, низка міфів, що роками шириться мережею, можуть стримувати від втілення цієї мрії. Коментарі про чийсь давній негативний досвід можуть збивати з пантелику, адже квартира в новобудові – велике і важливе капіталовкладення.

Спростовуємо найпоширеніші міфи про придбання помешкання в новобудові на прикладі житлових комплексів від будівельної компанії Auroom.

ЖК Auroom Lounge

Міф перший: «Невідомо, коли завершиться будівництво, і чи завершиться взагалі»

Психологічно нам легше віддати гроші за те, що ми можемо побачити і «помацати». З квартирами у будинках, що перебувають на стадії будівництва, так не вийде, тому виникає страх бути ошуканими. Щоб цього не сталося, варто дотримуватися простих правил:

Поцікавитись документами на землю та дозволами на будівництво у забудовника чи юриста;

Перевірити відгуки про компанію. Наприклад, раніше у Львові офіційні органи складали перелік недобросовісних забудовників;

Подивитись, скільки компанія працює на ринку і чи має успішно завершені проекти.

Будівельна компанія Auroom працює на ринку Львова вже 7 років і за цей час збудувала понад 65 тис. м2 житла. Перші житлові комплекси від компанії були введені в експлуатацію в анонсовані покупцям терміни. Це ЖК Auroom Sunrise, ЖК Auroom City, ЖК Auroom Tower.

Нещодавно компанія здала першу чергу ЖК Auroom Forest у Винниках. З цієї нагоди власники квартир зібралися на толоку в лісі і пікнік, де мали нагоду познайомитися. Загалом ЖК Auroom Forest складатиметься із 4-х будинків поблизу Винниківського лісу, Чотових скель і озера.

Будівництво інших житлових комплексів від компанії Auroom відбувається за графіком навіть попри війну.

ЖК Auroom Forest

Міф другий: «Забудовник приховує щось важливе»

Ви обрали надійного забудовника – із досвідом і завершеними проектами в портфоліо. Але сумніви все ще є – раптом забудовник щось приховує? Найкраща зброя проти страхів і сумнівів – це інформація.

На сайті будівельної компанії Auroom ви можете ознайомитися з плануванням кожної квартири в житловому комплексі. Наприклад, у ЖК Auroom Solar, що будується на вул. Соняшниковій, 32 на Сихові, для вибору доступні одно-, дво- і трикімнатні квартири, а також апартаменти. Така ж інформація доступна про будь-який житловий комплекс Auroom, що вас зацікавив.

Також на сайті постійно оновлюється інформація про хід будівництва, вона є і на сторінках компанії у соцмережах. Менеджери будівельної компанії Auroom завжди перебувають на зв’язку і готові відповісти на будь-які питання або організувати екскурсію на об’єкти, де це можливо. До того ж, під час купівлі житла від будівельної компанії Auroom ви укладаєте надійний і чітко прописаний договір, що відповідає вимогам чинного законодавства.

ЖК Auroom Forest

Міф третій: «Забудовники економлять на матеріалах, тому з комфортом будуть проблеми»

Так, українські будівельники через війну, великий попит і проблеми з логістикою зіштовхнулися зі зростанням цін на будівельні матеріали. Але компанія з хорошою репутацією не буде економити на матеріалах і відходити від заявленого класу житла, адже планує і надалі працювати і мати позитивні відгуки та задоволених клієнтів.

Будівельна компанія Auroom пропонує помешкання в будинках класу бізнес і комфорт, також у її портфоліо є будинки клубного типу. Тож у будівництві використовують відповідні матеріали і технології.

Наприклад, у ЖК Auroom Lounge встановлюються сучасні та надійні вікна VEKA від німецького виробника, що вирізняються на ринку тим, що виготовлені зі спеціального високоякісного пластику. Це забезпечує надійну теплоізоляцію і легке користування упродовж тривалого часу. Окрім того, у ЖК Auroom Lounge на вікна встановлюються фурнітурні системи activPilot – також від німецького виробника. Ця фурнітура має не лише унікальну протизламну систему, а й забезпечує захист від негоди (що вкрай актуально під час львівських буревіїв).

Оскільки компанія Auroom дотримується європейських стандартів будівництва, то встановлює у своїх житлових комплексах дитячі і спортивні майданчики від європейських виробників, що є безпечними, надійними, функціональними та зовнішньо привабливими. Це ж стосується і сучасних ліфтів з підвищеною ефективністю. Більше про технології, що компанія Auroom використовує у будівництві, можна прочитати в матеріалі про те, як забудовники удосконалюють житло.

ЖК Auroom Lounge

Міф четвертий: «Навколо новобудов бракує інфраструктури»

Будівельна компанія Auroom зводить свої житлові комплекси у локаціях з розвиненою комерційною, медичною, освітньою і розважальною інфраструктурою. Окрім того, в кожному житловому комплексі є внутрішній двір із дитячими, спортивними майданчиками, а в деяких – зони барбекю для мешканців. Також в усіх ЖК від будівельної компанії Auroom передбачені комерційні приміщення для розміщення закладів торгівлі, харчування, фітнес-студій, салонів краси тощо.

В одному з ключових проектів компанії Auroom Air на вул. Топольній, 4, будують 4-поверховий міжшкільний ресурсний центр на базі ліцею №81. На вул. Пимоненка, 5, де компанія завершує будівництво ЖК Auroom Sunrise 2, в комплексі розмістять приватний дитячий садок. Ще один приватний дитсадок площею в тисячу квадратних метрів, що розрахований на чотири групи дітей, буде в ЖК Auroom Spark в районі Нового Львова.

В ЖК Auroom Solar на вул. Соняшниковій, 32 буде приватний центр дитячого дозвілля, що працюватиме за принципом дитячого садка неповного дня. Також у цьому комплексі у 7-поверховій секції відкриють амбулаторію сімейної медицини.

Щодо дозвілля, то, наприклад, ЖК Auroom Lounge в Заозерному провулку в районі Під Голоско розташований біля озера Стосика та неподалік від Замарстинівського парку і Брюховицького лісу з його байк-парком. Тут можна влаштовувати пікніки, спостерігати за природою, займатися спортом, гуляти тощо. Неподалік – СТРЦ, бізнес-центри, коворкінги, заклади на будь-який смак і розвинена транспортна інфраструктура.

ЖК Auroom Air на вулиці Топольній розташований поряд зі СТРЦ «Спартак», де є кінотеатр, спортзал, місця для шопінгу, дитячого дозвілля. Також поряд – одразу кілька парків і скверів, де можна гуляти з дітьми і домашніми улюбленцями, грати в ігри, займатися йогою тощо.

Міф п’ятий: «Забудовники самі себе хвалять, а як там насправді – невідомо»

Звісно, промоція має значення. Та додамо, що міжнародний конкурс European Property Awards зі штаб-квартирою в Лондоні відзначив одразу два проекти будівельної компанії Auroom. У номінації «Житлова забудова 20+ квартир» переміг ЖК Auroom Lounge, а в номінації «Житлова багатоповерхова забудова» відзнаку отримав ЖК Auroom Solar. Отримання двох нагород на міжнародному конкурсі European Property Awards є доказом високого рівня професіоналізму та креативності компанії Auroom.

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Портфоліо будівельної компанії Auroom містить 10 проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб.

Експерти компанії чекають вас у відділах продажу за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: (067) 131 77 00