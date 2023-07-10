Багато з нас проводять більшість часу в шумному офісі або в заторах, в дорозі на роботу. Інші працюють з дому, у власному кутку або в коворкінгу поблизу свого помешкання. Незалежно від того, де ми працюємо, ми всі потребуємо часу і умов для відновлення, для збереження балансу між роботою та особистим життям. Тільки тоді ми зможемо продовжувати грати в цю гру і досягати всіх запланованих цілей.

Чудово, якщо у вас є можливість мати своє хобі, яке допомагає розслабитися і набратися енергії, поруч з вами. А, можливо, ви ще шукаєте свою власну активність для відновлення? Разом з будівельною компанією Auroom ми розповімо вам про цікаві та прості способи оновлення для мешканців великих міст вдома або поблизу.

Садо Терапія

Садо Терапія – це «лікування садом», популярний напрямок терапії, що базується на взаємодії з природою. Садо Терапію можна використовувати для відпочинку та підзарядки батарейок вдома.

«Лікування садом» може бути як активним, так і пасивним. Активний підхід полягає в сенсорній взаємодії з рослинами або вирощуванні їх самостійно. Пасивний підхід передбачає усвідомлене спостереження за природою та саморефлексію.

Якщо вам подобається цей опис і ви мрієте про відпочинок в зеленому лісі, то варто звернути увагу на два житлові комплекси: ЖК Auroom Forest і ЖК Auroom Lounge. Обидва комплекси розташовані поруч з лісами – Винниківським і Брюховицьким відповідно.

ЖК Auroom Forest – це проект концептуального житла бізнес-класу, який інтегрується в природний ландшафт. Комплекс будується у Винниках на вулиці Лісній, неподалік від лісу. Тут також розташована природна пам'ятка – Чотові скелі, з унікальним ландшафтом.

ЖК Auroom Forest біля Винниківського лісу і Чотових скель

ЖК Auroom Lounge розташований в Заозерному провулку, в зеленій зоні Під Голоском. Озеро Стосика та Брюховицький ліс поруч – це не тільки чарівні краєвиди, але й місце з чистим повітрям для відпочинку та розваг. Лісопарк, який переходить у Брюховицький ліс, знаходиться всього за кілька хвилин ходи від житлового комплексу.

Лісові пейзажі ідеально підходять для активної Садо Терапії: вивчення текстур кори та листя різних дерев, розрізнення запахів ароматичних рослин, відчуття різних природних поверхонь під ногами – від моху до скель, і навіть збирання грибів та ягід у сезон. Ці заняття будуть цікавими і корисними як для дорослих, так і для дітей, а потім ви зможете обговорити цей досвід разом.

У багатьох житлових комплексах від компанії Auroom заняття садівництвом на балконі чи терасі можна поєднати зі спогляданням чудових краєвидів – Винниківського лісу в ЖК Auroom Forest, озера Стосика і Брюховицького лісу – в ЖК Auroom Lounge, Високого замку і панорами Львова – в ЖК Auroom Air на вул. Топольній, парку «700-річчя Львова» – в ЖК Auroom Lviving на вул. Замарстинівській.

Birdwatching

У США спостереження за птахами настільки популярне, що деякі американці беруть у сезон тривалі відпустки, залишають свої офіси і будь-які справи та вирушають у подорож в пошуку птахів. Озброївшись біноклями, вони їздять від штату до штату і вчаться розрізняти спів птахів, їхні звички і ритуали.

Якщо ви живете у ЖК Auroom Forest або Auroom Lounge, немає потреби кидати все і їхати світ за очі в пошуку казкових птахів. Адже вони зовсім поряд. У Винниківському лісі, наприклад, живуть круки, малі яструби, довгохвоста сова, а в дуплах люблять гніздитися синиці, повзики, мухоловки, дятли і рідкісний голуб-синяк. А в ярах Брюховицького лісу можна зустріти чорних дроздів і дроздів-омелюхів, вільшанок, сіру сову і канюка, а ще – зяблика, малого яструба та багатьох інших.

ЖК Auroom Lounge

Можливо, у місті буде трохи менше різновидів птахів, але і тут є на що подивитися і за ким поспостерігати. Тому парк «700-річчя Львова» біля ЖК Auroom Lviving або Сихівський лісопарк неподалік ЖК Auroom Solar також стануть хорошим місцем для спостереження за птахами, як для дітей, так і для дорослих.

Активний спорт

Відпочиваєте, коли максимально фізично активні, а адреналін зашкалює? Мешканцям Львова екстремальний відпочинок також доступний без потреби їхати далеко. Вже згадувані Чотові скелі поблизу ЖК Auroom Forest є чудовим місцем для активного відпочинку, зокрема – скелелазіння. Тут ви знайдете багатьох однодумців для обміну досвідом.

ЖК Auroom Forest

А в Брюховицькому лісі біля ЖК Auroom Lounge розташований найкращий у Львові байк-парк – мрія для любителів екстримального велоспорту. Це ідеальне місце для велопокатушок і для тренувань «дропів» перед Карпатами. Навіть після роботи можна гайнути на годинку-дві відвести душу на трамплінах. Окрім того, звідси завдяки велодоріжкам можна швидко доїхати до Брюховицьких озер на пікнік або відомі чебуреки.

Також ліси і парки Львова, біля яких розташована низка житлових комплексів від будівельної компанії Auroom, чудово підходять для трейл-рану – ваші кросівки точно не будуть сумувати у шафі.

Якщо перезавантаження для вас – це просто спорт і фізична активність, без зайвого екстриму, то у ЖК Auroom Forest і Auroom Solar для цього передбачені окремі спортивні майданчики. А у подвір’ї ЖК Auroom Lviving і ЖК Auroom Lounge ви знайдете зони для відпочинку, де можна зайнятися йогою.

Так само спортом у дощову погоду можна займатися на балконах і терасах вашого помешкання – тут можна поставити улюблений тренажер або просто постелити спортивний килимок. Свіже повітря і природне освітлення додаватимуть натхнення.

Прогулянки і спостереження

Науково доведено, що щоденні прогулянки на свіжому повітрі сприяють кращому фізичному і емоційному самопочуттю, допомагають краще спати і є профілактикою вигорання. А якщо поєднувати прогулянки із вивченням цікавинок природи? Для цього в нагоді стане низка додатків для розпізнавання рослин, птахів, комах та інших наших співмешканців.

На озері Стосика поблизу ЖК Auroom Lounge ви і ваші діти зможете погодувати качок та порахувати черепашок, що гріються на сонці. А мобільні застосунки, як-от iNaturalist, PlantNet чи просто об’єктив Google, допоможуть розпізнати рослини поряд, види жуків і метеликів, що ви неодмінно захочете сфотографувати на заході сонця, щоб закарбувати в пам’яті ці миті наповнення.

Низка досліджень по всьому світу доводять, що життя поблизу зелених зон сприяє кращому самопочуттю мешканців, більшій фізичній активності та міцнішим соціальним зв’язкам, що у свою чергу сприяють більшій задоволеності життям. Тож хай ваш дім у стилі Auroom завжди додає вам енергії та робить вас щасливими.

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Компанія Auroom вже 7 років зводить комфортне житло у Львові і збудувала понад 65 тис. м2. У житлових комплексах Auroom використовуються сучасні технології будівництва і високоякісні матеріали.

Портфоліо забудовника містить 10 продуманих до дрібниць проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб та впевненістю у тому, що в кожному будинку Auroom подбали про ваше майбутнє.

Центри продажу компанії Auroom розташовані за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00