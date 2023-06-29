Auroom Forest – малоповерховий житловий комплекс безпосередньо біля лісу

Цей день настав! Ви визначилися із районом міста, в якому хочете жити – там є вся необхідна вам інфраструктура, місця для дозвілля і хороше транспортне сполучення. Тепер лишилося чи не найважливіше – обрати планування квартири, що підійде саме для вас і вашої сім’ї.

Розповідаємо, як вибрати саме ту – свою – квартиру. Які кроки необхідно зробити, аби радіти кожному квадратному метру і завжди почуватися вдома добре?

Загальні рекомендації

На що загалом потрібно звернути увагу під час вибору планування свого майбутнього помешкання? Фахівці дають наступні поради:

кухня і житлові кімнати не мають бути прохідними;

коридори не повинні займати більше, ніж 15-25% від загальної площі квартири і водночас не мають бути завузькими;

форма кімнат має бути правильною – це спростить (і здешевить) ремонт і умеблювання;

краще, якщо житлова зона – ваш особистий простір – розташовуватиметься далі від входу;

можливість реалізувати в квартирі ваші дизайнерські ідеї.

Та, окрім загальних рекомендацій і модних тенденцій з красивих картинок в інтернеті, подумайте про ваші особисті потреби і бажання. Для цього добре описати на папері ваш стиль життя і навіть розписати ваш ідеальний день удома – це допоможе візуалізувати функціональні зони в квартирі і підібрати планування, що якнайкраще підійде саме для вас.

Крок 1. Кількість кімнат

Здавалося б, це просто – якщо ви плануєте жити в квартирі самі, то достатньо однієї кімнати, а якщо з сім’єю з дітьми – потрібно 2-3 кімнати. Але не варто поспішати. Перед вибором кількості кімнат у вашій майбутній квартирі подумайте про свій спосіб життя і чи хочете ви його змінити на новому місці. Ось основні питання, відповіді на які допоможуть вам зорієнтуватися:

Як багато часу ви проводите вдома?

Ви працюєте в офісі чи віддалено?

Чи ваше хобі потребує додаткового місця в квартирі?

Ви любите приймати гостей?

Для тих, хто проводить багато часу вдома, може знадобитися додатковий простір для облаштування домашнього офісу або куточка для хобі. Це може бути навіть невеликий простір для читання чи зеленої зони з вазонами. Для прийому гостей також варто відвести окреме місце – простір для загального користування, відділений від приватної зони спальні.

Динамічна архітектура та просторі тераси Auroom Solar, щоб ви отримали максимум сонця

Будівельна компанія Auroom у плануванні квартир в своїх житлових комплексах враховує різні потреби сучасних мешканців міста. Так, у ЖК Auroom Solar, що будується на вул. Соняшниковій, 32 на Сихові, для вибору доступні одно-, дво- і трикімнатні квартири, а також апартаменти. В багатьох квартирах передбачена простора кухня-студія, що дозволить поєднати цей простір з вітальнею. Також тут є квартири із розділеними зонами вітальні і кухні, якщо ви не хочете їх змішувати.

Широкий асортимент квартир і в ЖК Auroom Lounge в Заозерному провулку, що в зеленому районі Під Голоском. А завдяки близькості до озера і лісу, помешкання тут ідеально підходить для тих, хто проводить багато часу вдома через дистанційну роботу, декрет тощо.

У ЖК Auroom Air з вікон відкриваються чудові краєвиди на увесь Львів, водночас поряд є уся необхідна інфраструктура, зокрема, ТРЦ Spartak.

Новий проєкт Auroom Lviving, гармонійно інтегрований в ареал історичного центру Львова

ЖК Auroom Lviving, що біля парку «700-річчя Львова», проектувався як житловий комплекс клубного формату, орієнтований, в першу чергу, на сім’ї, тому площа найменшої квартири тут – від 62 м2.

Крок 2. Підсобні приміщення

Окрім відпочинку, роботи, хобі і зустрічей з друзями у нашому житті є щоденна побутова рутина. Під час вибору планування своєї майбутньої квартири дайте відповіді на такі питання:

Наскільки великий гардероб мені потрібен?

Чи роблю я покупки побутової хімії і продуктів тривалого зберігання із запасом?

Чи будете у мене машина для сушіння білизни, великий миючий пилосос і ще з десяток одиниць дрібної побутової техніки?

Тоді ви зрозумієте, скільки місця для зберігання вам потрібно у квартирі і чи дозволяє площа його облаштувати. Також ви зможете зорієнтуватися у площі і плануванні туалету і ванної кімнати. Якщо в квартирі житиме велика родина, то варто звернути увагу на помешкання із 2-3 кімнатами і двома санвузлами.

Auroom Lviving на вул. Замарстинівська 133, поряд з церквою св. Йосафата

Наприклад, у ЖК Auroom Lviving на вул. Замарстинівській у багатьох квартирах запроектовані багатофункціональні спальні із безпосередньо спальнею, гардеробною та окремою ванною кімнатою із входом лише з цієї спальні. Отже, батькам не доведеться ділити ванну кімнату із дітьми чи гостями - це лише їхній особистий простір.

Крок 3. Орієнтація вікон

Коли ви визначилися із кількістю кімнат і площею квартири, подумайте, на яку сторону мають виходити вікна вашого помешкання. Тут в нагоді теж стануть відповіді на кілька неочевидних питань:

Який мій режим дня – наскільки рано я прокидаюся?

Чи люблю я вирощувати квіти вдома?

Яке освітлення для мене є більш затишним?

Більшість кімнатних рослин потребують хорошого освітлення. Люди потребують його так само, аби почуватися добре. З іншої сторони, подумайте про те, чи в літні місяці у квартирі не буде некомфортно через спеку і чи не доведеться вам безперестанку користуватися кондиціонером.

Auroom Lounge розташований в мальовничій локації Львова поряд з озером Стосика

Приміщення з вікнами на захід підійде для затишних вечорів у вітальні і споглядання заходу сонця. Орієнтація вікон на схід пасуватиме для кухні, де буде хороше природне освітлення, або спальні. Також гарний варіант – південний захід. У ЖК Auroom Lounge, наприклад, можна обрати простору трикімнатну кутову квартиру з терасою по периметру, що виходить на західну сторону, озеро Стосика та в бік Брюховицького лісу.

Якщо ви хочете мати якомога більше світла у своїй квартирі, то панорамні вікна часто є акцентом житлових комплексів компанії Auroom.Наприклад, в ЖК Auroom Air з вікон помешкання відкривається вид на панораму Львова, зокрема, на Високий замок та район Підзамча.

Пам’ятайте, що зараз є безліч можливостей облаштувати у квартирі необхідне саме для вас освітлення. Так само, як і створити комфортний затінок за допомогою різних дизайнерських рішень. А ще у вікнах важлива якість та енергоефективність. У житлових комплексах від компанії Auroom встановлюють енергоефективні вікна з 6-ти камерного профілю та двокамерного склопакета, що зберігають тепло у помешканнях.

Крок 4. Балкони і тераси

Навряд чи хтось уявляє свою квартиру без хоча б невеликого балкону, а багато хто хоче мати власну терасу для неквапного проведення вільного часу. Також балкони і тераси візуально розширюють простір квартири. Подумайте, для чого вам балкон і що ви там плануєте робити:

Снідати/вечеряти в хорошу погоду;

Працювати на свіжому повітрі;

Влаштовувати зустрічі з друзями;

Займатися йогою чи спортом;

Медитувати чи просто споглядати краєвиди;

«Гуляти» з дитиною в дощову погоду тощо.

Це допоможе вам зорієнтуватися, скільки простору вам потрібно на балконах і терасах і чи мають балкони бути відкритими або закритими.

У житловому комплексі Auroom Forest, що будується у Винниках, із просторих балконів та лоджій відкривається казковий вид на Винниківський ліс. А особливістю проекту ЖК Auroom Lviving є те, що більшість балконів відразу запроектовані заскленими, крім терас на 7-х поверхах. У ЖК Auroom Lounge великі лоджії і балкони також є одним з акцентів комплексу – із них можна спостерігати за озером Стосика.

Крок 5. Під’їзди і спільні простори в будинку

Представницький дворівневий хол Auroom Air

Здавалося б, до чого тут місця загального користування? Але, погодьтеся, приємно відчувати атмосферу дому вже з порогу під’їзду. Ще краще, коли забудовник подбав про такі потреби мешканців, як зберігання велосипедів і дитячих візків, про безпечне і затишне подвір’я для відпочинку і спільних просторів для спілкування і дозвілля зі сусідами.

Вхідні групи Auroom Lounge

Так, у кожному проекті від компанії Auroom, зокрема, в ЖК Auroom Lounge, дизайнерські вхідні групи, рецепція, сучасні ліфти від провідних виробників, м’які зони забезпечують максимальний комфорт мешканців та їхніх гостей. У ЖК Auroom Lviving забудовник передбачив у дворі місця для зберігання дорослих і дитячих велосипедів, візків тощо. А, наприклад, у ЖК Auroom Forest у Винниках у внутрішньому дворі облаштують безпечні дитячі майданчики з сучасними меблями, відпочинкові зони та місця для барбекю. У ЖК Auroom Solar теж будуть зони барбекю, а, окрім дитячих майданчиків, заплановані і спортивні.

***

Компанія Auroom вже 7 років зводить комфортне житло у Львові і збудувала понад 65 тис. м2. У житлових комплексах Auroom використовуються сучасні технології будівництва і високоякісні матеріали.

Портфоліо забудовника містить 10 продуманих до дрібниць проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб та впевненістю у тому, що в кожному будинку Auroom подбали про ваше майбутнє.

Центри продажу компанії Auroom розташовані за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00