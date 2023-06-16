Auroom Forest розташований посеред мальовничої природи

Ви плануєте дітей і вирішили купити квартиру, тож переглядаєте в мережі доступні проекти. Дитячі майданчики і школи – це не єдине, чого потребує молода сім’я з дітьми на кожному етапі: від вагітності до часу, коли дитина виросте.

ZAXID.NET розповідає, на що звернути увагу під час вибору квартири для сім’ї, яка планує або вже має дітей, які деталі допоможуть зробити правильний вибір.

Вивчати природу і бути в балансі від народження

Загальними критеріями вибору помешкання для життя з дітьми будуть соціальне середовище, в якому ви і ваші діти будете проводити багато часу, та наявність парків, скверів тощо, де можна активно проводити час, знайомитись і грати з однолітками, гуляти з домашнім улюбленцем.

Тож хорошим варіантом буде обрати новобудову поблизу зеленої зони: вашими сусідами, імовірно, стануть такі ж молоді сім’ї, і ваші діти матимуть можливість чудового дозвілля та пізнання природи.

Прикладом такого комплексу є ЖК Auroom Forest. Це проект концептуального малоповерхового житла бізнес-класу, що органічно інтегрується в природний ландшафт. Комплекс будується у Винниках на вул. Лісній, навпроти лісу. Поблизу нього також розташована унікальна природна пам’ятка – Чотові скелі.

Якщо ви хочете жити ближче до серця міста, то в районі нещодавно реконструйованого парку «700-річчя Львова» розпочалось будівництво 7-поверхового житлового комплексу Auroom Lviving. Також поблизу комплексу розташований парк святого Йосафата.

Озеро Стосика та Брюховицький ліс поблизу Auroom Lounge

Ще один приклад – ЖК Auroom Lounge в Заозерному провулку. Озеро Стосика і Брюховицький ліс поблизу – це не лише мальовничі краєвиди, а й чисте повітря та місце для відпочинку і дозвілля. Брюховицький ліс – одне з найкращих місць у Львові для активного і медитативного відпочинку. Життя вашої дитини тут також буде сповнене цікавих пригод і безпосереднього пізнання світу природи. Як щодо погодувати пухнастих каченят на озері Стосика? А порахувати черепашок, які приймають сонячні ванни на озерних корягах?

Турбота про потреби мами і дитини

Також до основних критеріїв під час вибору житла для сім’ї з дітьми є інфраструктура для мами і дитини.

Що важливо для жінки в період вагітності? Щоб життя було спокійним і комфортним. Тому буде добре, коли поруч із житловим комплексом, де ви виберете квартиру, будуть різноманітні магазини, служби (як-от хімчистка, виготовлення ключів тощо), фітнес-студії із пропозиціями для вагітних жінок, мам з маленькими дітьми і для самих дітей, коли вони підростуть.

Торговий центр в одному з будинків Auroom Forest

Комплекс Auroom Forest, наприклад, складається з чотирьох малоповерхових секцій, в одній з яких буде торговий центр, у якому відкриють магазини, аптеки, салони краси, кав’ярні, а в пішій доступності – ринки зі свіжими продуктами.

Поблизу ЖК Auroom Lviving на вул. Замарстинівській та Auroom Air на вул. Топольній є супермаркети «Сільпо», «Ашан» та «Арсен». Вся міська інфраструктура – під рукою. Біля першого комплексу є також спортивно-розважальний центр Spartak. Окрім того, в ЖК Auroom Lviving передбачені комерційні приміщення, де будуть магазини, салони тощо, на двох перших поверхах самого комплексу.

ЖК Auroom Solar на вул. Соняшниковій, 32 на Сихові теж розташований поблизу ТЦ «Сихів», супермаркетів «Арсен» та «Сільпо», а також спортцентру Sport Life.

В Auroom Solar передбачено окрему секцію під медичні заклади

Також чудово, якщо біля вашого житла буде медичний центр, що задовольнить потреби у підтримці здоров’я для всієї сім’ї. В Auroom Solar, наприклад, запланована 7-поверхова амбулаторія сімейної медицини. Окрім того, поряд – комунальна поліклініка. Біля ЖК Auroom Lviving у пішій доступності також є амбулаторії та поліклініка, як і біля ЖК Auroom Spark на вул. Навроцького і ЖК Auroom Air на вул. Топольній, 4.

Окрім медичного супроводу немовляти, одним із найважливіших критеріїв вибору житла для сімей з дітьми є можливості для її розвитку та освіти. Тож зверніть увагу, чи є в обраному вами комплексі чи поблизу дитячі студії, гуртки, розважальні центри та, звісно, садочок і школа.

Наприклад, у ЖК Auroom Solar буде приватний центр дитячого дозвілля, що працюватиме за принципом дитячого садочка неповного дня.

«Центр дитячого дозвілля – це підготовка до школи, заняття з репетитором, вивчення англійської мови, заняття з вокалу, танців, театрального мистецтва, проведення гуртків, майстер-класів», – розповідають у компанії.

В Auroom Spark власний дитячий садок та продумані дитячі майданчики

Біля ЖК комфорт-класу Auroom Spark, що на вулиці Навроцького, 4, також є і школи, і садки для менших дітей. Окрім того, у самому комплексі передбачений власний сучасний дитячий садок площею 1000 м2 на чотири групи. Так само приватний дитячий садок передбачений у ЖК Auroom Sunrise 2 на вул. Пимоненка, 5 у Львові. Що може бути краще зранку, аніж відвести дитину в садок і мати трохи часу на себе і свої плани?

А у межах ЖК Auroom Air на вул. Топольній будують 4-поверховий міжшкільний ресурсний центр на базі ліцею №81 площею понад 3 тис. м2. У центрі запроектовано великі світлі класи для максимального комфорту учнів, зали багатофункціонального призначення, буфет, приміщення для вчителів та персоналу. Також передбачається індивідуальне опалення та система вентиляції. Центр буде пристосований для інклюзивного навчання

Звісно, оцініть і дитячий майданчик та інші зони для відпочинку в комплексі. Комплекси компанії Auroom обладнуються лише сучасним та безпечними елементами.

Функціональне помешкання для кожного члена сім’ї

А тепер поговоримо про менш очевидні, але не менш важливі деталі.

З площами помешкань в новобудовах проблем зазвичай немає, але варто звертати увагу на планування та функціональне призначення приміщень. Наприклад:

чи можна у спальні батьків встановити колиску, коли дитина ще маленька, без втрати комфорту дорослих;

чи не крадуть вузькі і довгі коридори корисний простір;

чи можна облаштувати вітальню для спільного проведення часу родиною;

чи не замалими є ванна кімната і кухня (адже маленькі діти весь час хочуть бути біля батьків і брати участь в усіх справах);

чи можна в квартирі облаштувати окрему зону догляду за дитиною (а не тулити дитячий столик в проході спальні).

У ЖК Auroom Lviving, наприклад, буде 28 квартир. 23 квартири будуть двокімнатні – на дві спальні з кухнею-студією. Ще п’ять квартир – трикімнатні, розраховані на три спальні з кухнею-вітальнею та двома окремими санвузлами. У багатьох квартирах запроектовані багатофункціональні спальні із безпосередньо спальнею, гардеробною та окремою ванною кімнатою із входом лише з цієї спальні, що буде актуально та зручно для батьків. Дізнатися детальніше про планування кожного помешкання можна на сайті ЖК.

Простора тераса – обов’язковий елемент вашої майбутньої квартири

Окремо варто звернути увагу на наявність балконів і терас. Адже це чудова можливість проводити час на свіжому повітрі, коли немає можливості чи бажання виходити з дому. Просторий балкон із гарним виглядом може стати місцем для релаксу як для майбутньої мами під час вагітності, так і для «прогулянок» немовляти в дощову погоду. Також там можна облаштувати місце для занять йогою чи навіть поставити спортивний тренажер.

Так, у ЖК Auroom Forest передбачені просторі балкони та лоджії, з яких відкриваються краєвиди Винниківського лісопарку. А з балконів ЖК Auroom Air відкриваються види Високого замку та всього міста.

Auroom Lviving – новий комплекс клубного формату

Особливістю проекту ЖК Auroom Lviving є те, що більшість балконів відразу запроектовані заскленими, крім терас на 7 поверхах, звідки можна насолоджуватись краєвидами Львова. Незасклені тут і балкони з боку сусіднього ЖК. У ЖК Auroom Lounge великі лоджії і балкони також є одним з акцентів житлового комплексу – з них можна спостерігати за озером Стосика.

Безпека і мобільність – не в останню чергу

Це ще одна деталь, на яку варто звернути увагу. Безпечний простір для дорослих і дітей дещо різниться і ми починаємо відчувати це, коли у нас з’являються власні діти. Ідеться про внутрішній двір, вільний від машин, безпечну прибудинкову територію, сучасне і безпечне обладнання дитячих і спортивних майданчиків.

Додамо, що нові проекти компанії Auroom обладнані відеодомофонами із віддаленим доступом, що дозволяє керувати ними просто з мобільного телефону. Окрім того, у житлових комплексах від Auroom встановлені камери для відеонагляду по всій території.

Не забувайте і про мобільність, адже в перші пару років життя батьки багато часу проводитимуть з дитячим візочком. Так, у ЖК Auroom Forest доступ до всіх будинків буде безбар’єрним, як і в ЖК Auroom Lviving, де також між двома поверхами комерційних приміщень запроектований підйомник для маломобільних груп населення.

Внутрішній двір Auroom Lviving

Окрім того, важливо, чи є в будинку місце, де можна безпечно залишити візок, а згодом – дитячий (і свій) велосипед. Такі місця, наприклад, будуть у подвір’ї ЖК Auroom Lviving.

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Компанія Auroom вже 7 років зводить комфортне житло у Львові і збудувала понад 65 тис. м2. У житлових комплексах Auroom використовуються сучасні технології будівництва і високоякісні матеріали.

Портфоліо забудовника містить 10 продуманих до дрібниць проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб та впевненістю у тому, що в кожному будинку Auroom подбали про ваше майбутнє.

Центри продажу компанії Auroom розташовані за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00