Auroom Forest – це жити посеред мальовничої природи Винниківського лісу

Львівські забудовники пропонують широкий спектр житла на ринку, однак мало хто може запропонувати якісне помешкання у рекреаційній зоні неподалік лісу і, водночас, із доступним сполученням із містом.

ZAXID.NET розповідає про житловий комплекс Auroom Forest – яскравий приклад малоповерхового житла для сімейного проживання безпосередньо поруч із Винниківським лісом, квартири якого мають комфортне планування та облаштовані з якісних матеріалів.

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Жити біля лісу

ЖК Auroom Forest – це проект концептуального малоповерхового житла бізнес-класу, що органічно інтегрується в природний ландшафт. Комплекс будується у Винниках на вул. Лісній, навпроти лісу.

Від Львова сюди – кілька хвилин їзди, тож добратися до ЖК можна як комфортним громадським транспортом, що курсує у Винники, так і автомобілем нещодавно відремонтованою вул. Личаківською. Пішки від будинку можна прогулятися до центру Винників, наприклад, до ринку чи масштабного відпочинкового комплексу.

Крім цього, мешканці ЖК матимуть можливість жити поблизу унікальної і недооціненої природньої пам’ятки – Чотових скель – скельного комплексу, що колись служив каменеломнею. Зараз ця територія має унікальний ландшафт й давно стала одним із улюблених місць для відпочинку львів’ян. Тут можна усамітнитись із наметом чи насолодитись тишею лісу під час прогулянки. Крім цього, Чотові скелі – чудове місце для занять альпіністів і скелелазів.

Також мешканці зможуть прогулюватись у лісі зі своїми домашніми улюбленцями, а у сезон – збирати ягоди і гриби. Якщо ви любите велопрогулянки, то лісові доріжки стануть чудовим місцем для поїздок на велосипеді. Із лісу по доріжках можна виїхати на трасу та всього за кілька хвилин велопрогулянки опинитися у Львові. А тим, хто любить велоекстрим, ця локація стане ідеальним місцем для тренувань «дропів» перед Карпатами

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