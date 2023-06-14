У єдності з природою. Житло біля лісу на прикладі ЖК Auroom Forest
Переваги житлового комплексу Auroom Forest у Винниках
Львівські забудовники пропонують широкий спектр житла на ринку, однак мало хто може запропонувати якісне помешкання у рекреаційній зоні неподалік лісу і, водночас, із доступним сполученням із містом.
ZAXID.NET розповідає про житловий комплекс Auroom Forest – яскравий приклад малоповерхового житла для сімейного проживання безпосередньо поруч із Винниківським лісом, квартири якого мають комфортне планування та облаштовані з якісних матеріалів.
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Жити біля лісу
ЖК Auroom Forest – це проект концептуального малоповерхового житла бізнес-класу, що органічно інтегрується в природний ландшафт. Комплекс будується у Винниках на вул. Лісній, навпроти лісу.
Від Львова сюди – кілька хвилин їзди, тож добратися до ЖК можна як комфортним громадським транспортом, що курсує у Винники, так і автомобілем нещодавно відремонтованою вул. Личаківською. Пішки від будинку можна прогулятися до центру Винників, наприклад, до ринку чи масштабного відпочинкового комплексу.
Крім цього, мешканці ЖК матимуть можливість жити поблизу унікальної і недооціненої природньої пам’ятки – Чотових скель – скельного комплексу, що колись служив каменеломнею. Зараз ця територія має унікальний ландшафт й давно стала одним із улюблених місць для відпочинку львів’ян. Тут можна усамітнитись із наметом чи насолодитись тишею лісу під час прогулянки. Крім цього, Чотові скелі – чудове місце для занять альпіністів і скелелазів.
Також мешканці зможуть прогулюватись у лісі зі своїми домашніми улюбленцями, а у сезон – збирати ягоди і гриби. Якщо ви любите велопрогулянки, то лісові доріжки стануть чудовим місцем для поїздок на велосипеді. Із лісу по доріжках можна виїхати на трасу та всього за кілька хвилин велопрогулянки опинитися у Львові. А тим, хто любить велоекстрим, ця локація стане ідеальним місцем для тренувань «дропів» перед Карпатами
Квартири за низькими цінами
4 малоповерхові будинки Auroom Forest з власною інфраструктурою
Комплекс складається з чотирьох малоповерхових секцій, зведених за монолітно-каркасною технологією. У одному з будинків буде торговий центр. Усі помешкання мають оптимальне планування, розглянути детальніше квартири можна на сайті Auroom Forest.
Серед переваг комплексу – якісні енергоефективні вікна, що зберігають тепло, індивідуальне газове опалення, утеплені фасади, панорамні вікна, просторі балкони та лоджії, з яких відкриваються краєвиди Винниківського лісопарку, світлі кімнати з високими стелями, металеві протипожежні двері.
Певна віддаленість комплексу від Львова робить житло в цій новобудові дешевшим, ніж у місті й, водночас, комфортнішим оскільки з вікна вже буде видно ліс.
Помешкання для всієї сім’ї
Житло у ЖК Auroom Forest стане оптимальним рішенням для сімей із дітьми та без, адже різні варіанти планування дозволяють обрати комфортне житло для будь-якої родини.
Для родин із автомобілями у межах житлового комплексу передбачений підземний паркінг, натомість у внутрішньому дворі облаштують безпечні дитячі майданчики з сучасними меблями, відпочинкові зони та місця для барбекю.
Торговий центр в одному з будинків Auroom Forest
На території комплексу буде також торговий центр, у якому відкриють магазини, аптеки, салони краси, кав’ярні, а в пішій доступності до центру Винників – ринки зі свіжими продуктами.
Крім цього, забудовники подбали й про комфорт маломобільних мешканців. На території комплексу написи дублюватимуться шрифтом Брайля, розмітка буде об’ємною, а доступ до всіх будинків – безбар’єрним.
ЖК Auroom Forest ще будується. Нещодавно компанія здала в експлуатацію першу чергу й невдовзі стартує будівництво третьої черги, тому аби отримати найкращу цінову пропозицію, необхідно заздалегідь звернутись у відділи продажу. Auroom пропонує клієнтам вигідні та зручні умови розтермінування. Дізнатися детальніше про умови розтермінування чи варіанти оплати квартири можна у відділі продажів Львова та Винників.
Будівельна компанія Auroom – це 7 років досвіду, більше 65 тисяч квадратних метрів збудованого житла та 10 проектів, серед яких ви зможете обрати квартиру саме для вас.
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Інвестувати в нерухомість компанії Auroom – вигідно та надійно, натомість ви отримаєте якісне житло в затишному районі Львівської агломерації.
Чекаємо Вас у відділах продажу:
м. Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)
м. Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)
м. Львів, вул. Соняшникова, 32
м. Винники, вул. Лісна
Телефон: +38 (067) 131 77 00