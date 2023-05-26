Вид на місто із тераси Auroom Solar

Від початку повномасштабного вторгнення львівський ринок нерухомості пережив турбулентні часи. За минулий рік населення Львова зросло через внутрішніх переселенців, багато з яких вирішили залишитися тут жити. Це спричинило ріст попиту на нерухомість у Львові.

Львівські девелопери пропонують чималий вибір житла різного класу, площі, розташування. На прикладі житлових комплексів компанії Auroom ZAXID.NET розповідає, чому варто інвестувати в нерухомість, на які чинники варто зважати при виборі житла.

***

Auroom Solar

Цей п’ятисекційний житловий комплекс будується на Сихові на вул. Соняшниковій, 32. У цьом районі вже добре розвинена вся інфраструктура – поруч ТЦ «Сихів», супермаркети «Арсен» та «Сільпо», а також спортцентр Sport Life.

У комплексі можна придбати одно-, дво- та трикімнатні квартири з відокремленим санвузлом, балконом, лоджією, вітальнею і спальнею за прийнятними цінами, що вигідно вирізняються на фоні схожих проектів у цьому районі. Вартість квартир починається від 932 тис. грн, що є оптимальною пропозицією на житло бізнес-класу. Кожне помешкання обладнане індивідуальним електричним опаленням, а сам будинок забезпечений резервним живленням.

При проектуванні архітектори втілили концепцію забезпечення кожного житла максимумом сонця та свіжого повітря. Екологічність квартир доповнюється величезними терасами, що йдуть вздовж периметра.

Крім житлових секцій, у комплексі побудують амбулаторію сімейної медицини та приватний центр дитячого дозвілля. Він працюватиме за принципом дитячого садка неповного дня. У центрі діти зможуть готуватися до школи, займатися з репетиторами, відвідувати різні гуртки.

Також на території ЖК буде зона барбекю, а внутрішній двір буде вільним від машин. Під житловим комплексом запланований великий підземний паркінг та багаторівневий паркінг, чим сьогодні можуть похвалитись небагато львівських забудовників.

Загалом мешканці Auroom Solar зможуть отримувати більшість послуг і межах району, не відходячи далеко від дому. Водночас, звідси зручно доїхати до будь-якої точки у Львові як громадським, так і приватним транспортом.

Нещодавно проект ЖК Auroom Solar переміг міжнародному конкурсі European Property Awards, отримавши відзнаку в номінації «Житлова багатоповерхова забудова».

Auroom Lounge

Це новий проект концептуального малоповерхового житла бізнес-класу, органічно інтегрованого в природній ландшафт. ЖК будується у провулку Заозерному в районі Під Голоском. Із цього району можна зручно добратися у будь-яку частину міста, адже комплекс розташований в безпосередній близькості до просп. Чорновола та вул. Замарстинівської, що ведуть до центру Львова.

На цій локації є одразу кілька затишних зон відпочинку – озеро Стосика та Брюховицький ліс. Також поряд є байк-парк, а Шевченківський район, мабуть, має найрозвинутішу мережу велодоріжок.

Водночас неподалік також СТРЦ Spartak та низка супермаркетів. Помешкання в ЖК Auroom Lounge чудово підійде тим, хто любить спокій та затишок подалі від шумних вулиць.

ЖК складається з п’яти малоповерхових секцій та одно-, дво- і трикімнатних квартир. Внутрішній двір комплексу повністю вільний від машин, тож діти зможуть безпечно гратися на дитячому майданчику, а дорослі – відпочивати у громадському просторі поруч.

До слова, проект ЖК Auroom Lounge також переміг у конкурсі European Property Awards у номінації «Житлова забудова 20+ квартир».

Auroom Air

Цей проект є одним із ключових від компанії Auroom. Сучасний житловий комплекс будується на вул. Топольній, 4, поруч із СТРЦ Spartak. Зручне розташування робить помешкання в цьому ЖК комфортним як для власного проживання, так і для здачі в оренду. Поруч є низка парків, зокрема, Замарстинівський парк та парк «700-річчя Львова». Цей район має добре розвинену транспортну інфраструктуру, завдяки якій мешканці ЖК зможуть зручно доїхати фактично в кожен куточок Львова як власним, так і громадським транспортом.

Із вікон помешкання відкривається вид на панораму Львова, зокрема, на Високий замок та район Підзамча. У комплексі заплановані одно-, дво- та трикімнатні квартири різної площі.

Крім житла, у межах ЖК будують 4-поверховий міжшкільний ресурсний центр на базі ліцею №81. Вбудований чотириповерховий блок матиме окремі входи та ліфт. Для учнів передбачені великі світлі класи, зали багатофункційного призначення, їдальня, адмінкабінети для вчителів.

Auroom Forest

Помешкання в цьому комплексі – чудовий варіант для сімейного проживання подалі від шумних міських вулиць. ЖК Auroom Forest будується у Винниках, поруч із лісом, а на відстані кількох хвилин прогулянки лісом розташовані Чортові скелі, які є досить недооцінено природньою памʼяткою. До ЖК зручно добиратись як громадським транспортом, так і власним автомобілем.

Житловий комплекс складається з чотирьох малоповерхових секцій. Він передбачає одно-, дво- та трикімнатні квартири з оптимальним плануванням. Серед переваг – енергоефективні вікна, індивідуальне газове опалення, панорамні вікна, просторі балкони та лоджії, з яких відкривається казковий вид на Винниківський ліс.

На території ЖК запроектували місця для зони барбекю та безпечні дитячі майданчики з сучасним багатофункціональним обладнанням.

Ціни в новобудові у Винниках на квартири нижче, ніж вартість нерухомості в Львові, тому житло має значний попит. На території комплексу буде також торговий центр, у якому відкриють магазини, аптеки, салони краси, кавʼярні, а в пішій доступності від центру Винників – ринки зі свіжими продуктами.

Auroom Lviving

Новий проект компанії – Auroom Lviving – унікальний клубний житловий комплекс у історичному ареалі Львова. Будівництво ЖК уже розпоалось у районі парку «700-річчя Львова», на вул. Замарстинівській, 133. Новий житловий комплекс гармонійно поєднається з історичною забудовою району та не порушує вже сформовані квартали.

Мешканці ЖК зможуть по-справжньому відчути ритм історичного Львова, адже на типовому поверсі дві з шести квартир матимуть відкриті балкони, із яких можна насолоджуватись краєвидами улюбленого міста. Усього в будинку буде 28 квартир. У багатьох квартирах запроектовані багатофункціональні спальні із безпосередньо спальнею, гардеробною та окремою ванною кімнатою із входом лише з цієї спальні.

На двох перших поверхах будинку облаштують комерційні приміщення – магазини, офіси, інші різні заклади. У подвір’ї облаштують лаундж-зони для відпочинку, а також функціональний дитячий майданчик.

Район має добре розвинену транспортну інфраструктуру та пішу доступність до центру, тож мешканці ЖК зможуть зручно доїхати в будь-який район Львова.

***

Інвестиція в нерухомість – це вигідне вкладання грошей на далеку перспективу, особливо в час, коли економіка країни перебуває в стані війни, а валюта нестабільна. Придбавши житло для себе або під оренду ви можете бути впевнені, що отримаєте якісне помешкання, або ж матимете пасивний дохід, чи зможете перепродати нерухомість за більш вигідною ціною.

Компанія Auroom – надійний львівський забудовник, що працює на ринку більше семи років та володіє портфоліо з 10 проектів. За цей час компанія збудувала понад 65 тис. кв. м якісного житла, збудованого за сучасними високоефективними технологіями.

Чекаємо Вас у відділах продажу:

м. Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м. Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м. Львів, вул. Соняшникова, 32

м. Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00