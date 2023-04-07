Якісне житлове будівництво – це не лише про житло. В останні роки, як на світовому ринку, так і на українському, девелопери все частіше вдаються до будівництва у форматі «міста в місті» або змішаної інфраструктури, коли в межах житлового кварталу розбудовують не лише житлові квадратні метри, а й соціальну інфраструктуру.

Такий формат дозволяє мешканцям ЖК ходити на роботу в офіси, що розташовані безпосередньо в їхньому кварталі, дітям – перебувати на безпечних дитячих майданчиках, ходити в дитсадок і школу неподалік дому. Загалом мешканці такого кварталу можуть отримувати базові послуги, не виїжджаючи зі свого району. Також цінується розташування ЖК поблизу зелених зон та водойм, де можна комфортно провести вільний час.

Це також суттєво впливає на мобільність у місті. Завдяки тому, що мешканці житлового кварталу можуть отримати більшість послуг поблизу дому, це зменшує кількість автомобілів на вулицях, а, отже, й затори.

Тому компанія Auroom враховує ці переваги при будівництві своїх проектів і активно розбудовує соціальну інфраструктуру Львова. ZAXID.NET розповідає про соціальні проекти компанії Auroom, які активно будуються у Львові.

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Один із ключових проектів – Auroom Air. Це сучасний житловий комплекс на вул. Топольній, 4, поруч із СТРЦ Spartak. Зручне розташування зробить проживання в комплексі не тільки якісним, а й комфортним, адже з вікон мешканців відкривається вид на панораму Львова, зокрема, на Високий замок та район Підзамча. Крім житлових одиниць, у межах ЖК будують 4-поверховий міжшкільний ресурсний центр на базі ліцею №81.

«Це вбудовано-прибудований 4-поверховий блок із відокремленими входами та власним ліфтом загальною площею понад 3 тисячі м². У центрі запроектовано великі світлі класи для максимального комфорту учнів, зали багатофункціонально призначення, буфет, приміщення для вчителів та персоналу. Також передбачається індивідуальне опалення та система вентиляції. Центр буде пристосований для інклюзивного навчання», – розповідають у компанії.

У цьому ж районі будується ще один проект компанії – Auroom Lounge. Комплекс розташований в провулку Заозерному в районі Під Голоском. Це проект концептуального малоповерхового житла бізнес-класу, що органічно інтегрується в природний ландшафт. Водночас із цього району можна зручно добратися у будь-яку частину міста, адже комплекс розташований в безпосередній близькості до просп. Чорновола та вул. Замарстинівської, що ведуть до центру Львова.

Поруч також розташоване озеро Стосика та лісопарк, що переходить у Брюховицький ліс, тож проживання в цьому ЖК чудово підійде тим, хто любить спокій та затишок подалі від шумних вулиць. Також поряд є байк-парк, а Шевченківський район, мабуть, має найрозвинутішу мережу велодоріжок.

Ще один проект для тих, хто цінує тишу та віддаленість від міського шуму – Auroom Forest. Житловий комплекс будується у Винниках, поруч із лісом, за декілька хвилин їзди на авто. Однак сюди зручно добиратись як громадським транспортом, так власним автомобілем.

Житловий комплекс складається з чотирьох малоповерхових секцій. На території ЖК запроектували місця для зони барбекю та безпечні дитячі майданчики з сучасним багатофункціональним обладнанням.

«Ліс на відстані кількох кроків, особливий ландшафт, чарівний краєвид та чисте повітря – всього кілька хвилин їзди на авто і ви вже у Львові. Прогулянка по лісових стежках до Чотових скель займе 15 хвилин», – повідомляють у компанії.

ЖК Auroom Solar будують на вул. Соняшниковій, 32 на Сихові. Комплекс має зручне розташування, адже поруч ТЦ «Сихів», супермаркети «Арсен» та «Сільпо», а також спортцентр Sport Life.

«При розробці проекту ми передбачили достатню кількість сонця та свіжого повітря для кожного помешкання. Екологічність квартир доповнюється величезними терасами, що йдуть вздовж периметра.

Крім житлових секцій, тут запланована 7-поверхова амбулаторія сімейної медицини та приватний центр дитячого дозвілля. Він працюватиме за принципом дитячого садочка неповного дня.

«Центр дитячого дозвілля – це підготовка до школи, заняття з репетитором, вивчення англійської мови, заняття з вокалу, танців, театрального мистецтва, проведення гуртків, майстер-класів», – повідомляють у компанії.

Також на території самого ЖК розміститься зона барбекю, адже будинки зведені у форматі «дім без машин», тож у дворі можна затишно та комфортно провести дозвілля. Під ЖК запланований великий підземний паркінг та багаторівневий паркінг, чим сьогодні можуть похвалитись небагато львівських житлових комплексів.

На вулиці Замарстинівській, навпроти храму святого Йосифата, компанія будує Auroom Lviving – житловий комплекс клубного формату. Його мешканці житимуть поруч із парком 700-річчя Львова та скверами, якими насичена вул. Замарстинівська. В цьому районі також зручна транспортна розв’язка, адже сюди курсує трамвай. Також добиратися до центру можна пішки відремонтованою вул. Замартинівською.Крім цього, місто вже розробляє проект продовження трамвайної колії до вул. Мазепи, що значно покращить мобільність у цьому районі.

Проект будинку грамотно інтегрований у історичну забудову вулиці. У дворику будинку запроектована відпочинкова зона з озелененням, а також великий дитячий майданчик.

На вул. Пимоненка,7 завершене будівництво ще одного проекту – ЖК Auroom City. Для мешканців із автомобілями передбачений великий підземний дворівневий паркінг.

Зовсім поруч із цим ЖК, на вул. Пимоненка, 5, цього року компанія завершує Auroom Sunrise 2. Крім житла, в комплексі розмістять приватний дитячий садок. Крім цього, для дітей запроектований великий дитячий майданчик у центрі ЖК із озелененням та сучасною інфраструктурою.

Поблизу вул. Зеленої, в районі Нового Львова, ведеться будівництво Auroom Spark. У ЖК облаштують приватний дитячий садок на тисячу м2. Він розрахований на чотири групи. Як і у попередніх проектах, двір комплексу буде вільним від машин, а натомість тут розмістять дитячий майданчик та відпочинкову зону.

«У просторих спальнях та ігрових дітям буде комфортно та затишно. Дитячий садочок – з власною кухнею, що забезпечить дітей правильним здоровим харчуванням. Для персоналу передбачено окремий вхід», – повідомили у компанії Auroom.

Також у садочку облаштують великий багатофункціональний зал для різнобічного розвитку дітей.

Компанія Auroom вже 7 років будує комфортне житло у Львові. За цей час компанія збудувала понад 65 тис. м2. Портфоліо забудовника налічує 10 продуманих до дрібниць проєктів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії.

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