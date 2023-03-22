Будівельна компанія AUROOM запроваджує в своїх багатоповерхових комплексах технологію auroom.energy

Складні часи вимагають креативного підходу до вирішення будь-яких проблем. Так, вже кілька місяців поспіль через ворожі обстріли цивільної інфраструктури України мільйони людей щодня залишаються без світла. Аварійні вимкнення електроенергії – вимушений крок, адже зруйновані підстанції просто не можуть витримати великого навантаження. Проте українці – кмітливі, тож постійно намагаються вигадати все нові способи резервного живлення.

Одним із найпопулярніших пристроїв для подачі електроенергії під час планових чи аварійних вимкнень є дизельні генератори. Вони перетворюють механічну енергію від згоряння дизпалива в електричну. Плюсом такого пристрою є те, що він працює на дизельному пальному, яким завжди можна запастись. Але генератор – доволі недешевий. Крім того, під час використання цього пристрою потрібно дотримуватись суворих правил безпеки, адже якщо дизельний генератор, наприклад, запустити у закритому приміщенні, то існує велика вірогідність отруєння чадним газом.

Також українці часто встановлюють в домівках джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Такі пристрої забезпечують резервне електроживлення за допомогою акумуляторних батарей. Але вони не здатні довго забезпечувати оселю електроенергією, є дорогими і можуть швидко виходити з ладу.

Не менш популярні інвертори – компактні установки, що здатні за рахунок АКБ видавати струм з будь-якими параметрами, незалежно від вхідної напруги. Таке джерело живлення є екологічно чистим і працює безшумно. Проте акумулятори доволі швидко втрачають свою ємність, а часто – навіть спричиняють вибухи та пожежі.

Звісно, ви можете встановити сонячні панелі чи невелику вітрову електростанцію, але такі установки є неймовірно затратними. Інколи за ці гроші дешевше купити квартиру. І це не жарт. А якщо таке житло ще й забезпечене резервним живленням від забудовника, то це взагалі ідеальний варіант. Так, наприклад, будівельна компанія AUROOM запроваджує в своїх багатоповерхових комплексах технологію auroom.energy. Це багаторівнева архітектура резервного живлення, з продуманою автоматикою та високим рівнем безпеки.

Зокрема ця технологія реалізується в AUROOM Air та AUROOM Solar, де забезпечено резервне живлення потужністю до 2.5 квт на кожну квартиру. Це означає, що незалежно від ситуації з енергозабезпеченням у місті, квартири у ЖК та зони спільного користування будуть забезпечені постійним освітленням, більше того – закладеної потужності буде достатньо, щоб задовільнити базові потреби. Тож мешканцям не доведеться блукати з ліхтариком темними коридорами чи з небезпечними свічками, обвішавшись павербанками, зарядними пристроями та батарейками!

Ще одним очевидним плюсом квартир в AUROOM Air та AUROOM Solar є питання безпеки, адже при наявності інноваційного резервного живлення ви можете бути впевнені, що ваші сусіди не користуватимуться генератором на балконі чи небезпечними автомобільними акумуляторами.

Що стосується AUROOM Air, розташованого на вул. Топольна, 4, то це новий житловий комплекс, в якому передбачено не тільки автономне живлення, а й чимало інших переваг. Зокрема, характерною рисою житла бізнес-класу є представницькі зони загального користування, саме тому забудовник передбачив преміальний дизайнерський дворівневий хол з консьєржем, який максимально передає відчуття об’єму та вільного простору для мешканців і гостей комплексу одразу при вході в будинок.

Крім того, наприклад, до ТРЦ Спартак звідти можна потрапити навіть в домашніх тапочках, одразу біля виходу з будинку розташоване джерело, на автівці в центр Львова їхати кілька хвилин, а поруч – безліч парків. Через дорогу розташовані школа та дитячий садочок. І, звісно, що точно зацінять ті, хто закоханий у місто Лева, так це краєвид з власної тераси на Високий Замок, адже коли Львів, мов на долоні, то надихатись ним стає ще простіше.

Також в AUROOM Air буде міжшкільний ресурсний центр на базі Ліцею №81. Тут передбачено необхідні приміщення: кабінети, багатофункціональні зали, санвузли, буфет, приміщенням для персоналу та вчителів, загальною площею понад 3 тисячі м². Центр обладнають ліфтом та пандусами і пристосований для інклюзивного навчання.

Тож, якщо ви досі вагаєтесь, як організувати автономне живлення самостійно, то краще займіться облаштуванням своєї нової квартири у ЖК AUROOM Air чи AUROOM Solar, де дійсно враховано все і графіки відключень електроенергії відсутні. А значить – світло буде!

AUROOM вже 7 років створює житло у Львові. У портфоліо компанії 10 продуманих до дрібниць проєктів. Загалом збудовано понад 65 тис м2. Тож кожен може обрати для себе саме ту квартиру, про яку мріяв завжди.

Твій дім – твоя незалежність!