У новому будинку заплановано 7 поверхів

В районі парку «700-річчя» Львова збудують 7-поверховий багатоквартирний будинок. Відповідні містобудівні умови і обмеження погодив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у понеділок, 5 грудня.

Новий житловий будинок збудують на вул. Замарстинівській, 133 на ділянці площею 0,15 га. Ця ділянка розташована у зоні Г-2 (торгово-ділова зона), де допускається будівництво змішаних будівель з житловими приміщеннями на верхніх поверхах.

Новий ЖК збудують на вул. Замарстинівській

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, перші два поверхи будинку на вул. Замарстинівській матимуть комерційне призначення, а решта 5 поверхів будуть житловими.

Під час засідання виконком перший заступник мера Львова Андрій Москаленко повідомив про проблеми з колектором в районі майбутнього будівництва. З його слів, забудовник та міські чиновники мають напрацювати дії, щоб майбутні жителі будинки мали стабільне водопостачання.

Новий багатоквартирний будинок у Львові збудує компанія AUROOM. За даними платформи YouControl, власниками цієї компанії є львів'янки Ірина Вітик, Тетяна Угрин та Тетяна Криницька. Директором компанії є Андрій Криницький.