Новий ЖК збудують неподалік Лісотехнічного університету

В районі між вул. Княгині Ольга та Національним лісотехнічним унверситетом у Львові збудують 6-поверховий багатоквартирний будинок. Відповідні містобудівні умови і обмеження погодив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у вівторок, 29 листопада.

Новий багатоквартирний будинок збудують на вул. Червоній, 15 на земельній ділянці площею 0,25 га. Ця територія входить у зону Ж-2, де передбачено будівництво до чотирьох поверхів, але допускається і до шести.

Будинок планують звести на вул. Червоній, 13

У шестиповерховому будинку передбачений підземний паркінг на 75 автомобілів. Окрім того, забудовник заявив про намір привесли до ладу прилеглі території.

Візуалізаця житлового шестиповерхового будинку на вул. Червоній

Містобудівні умови і обмеження нанове будівництво отримало ТзОВ «Червона плюс». Власниками цієї компанії є львів'яни Леся Малярчук, Ірина Кузовкіна та Святослав Бішко.