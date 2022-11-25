Новий 6-поверховий будинок зведуть на вул. Хорватській

Неподалік церкви Анни на вул. Хорватській у Львові збудують 6-поверховий будинок на 26 квартир. Існуючий двоповерховий будинок знесуть. Містобудівні умови і обмеження на нове будівництва погодив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у п'ятницю, 25 листопада.

Новий багатоквартирний будинок збудують на вул. Хорватській, 11 на земельній ділянці площею 0,9 га. Зараз тут розташований двоповерховий житловий будинок, збудований у 20-х роках, його знесуть.

Відомо, що новий житловий комплекс має назву Residence Eleven. Загалом у будинку буде шість поверхів, 26 квартир, підземний паркінг для автомобілів та зона відпочинку.

Згідно з зонінгом Шевченківського району Львова, ділянка, на якій будуть вести нове будівництво, розташована у зоні Ж-2, де дозволено будівництво до 4 поверхів, але допускається і до 6 поверхів. Ділянка нового будівництва розташована в історичном ареалі міста.

Візуалізація майбутнього будівництва на вул. Хорватській,11 та нинішній стан будинку, який розташований за цією адресою

Містобудівні умови і обмеження на багатоквартирне будівництво на вул. Хорватський отримали ТзОВ «Рес Кроно» та ОСББ «Зразковий дім». За даними YouControl, власником «Рес Кроно» є львів'янин Володимир Удич, ОСББ «Зразокий дім» керує Іван Чапляк –керівник одразу кількох ОСББ у Львові.