Новий 3-поверховий офісний центр збудують на вул. Волинській

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив будівництво офісного центру з підземним паркінгом на території колишнього винного заводу на Підзамчі. Відповідне рішення виконком прийняв на засіданні 18 листопада.

Нагадаємо, на початку 2021 року депутати Львівської міськради передали земельну ділянку під колишнім винзаводом на вул. Волинській, 10 компанії «Львів Інвест Парк» в оренду на 10 років. Наприкінці вересня депутати затвердили детальний план території, згідно з яким замість закинутого винного заводу на вул. Волинській збудують офісний центр.

У п’ятницю, 18 листопада, виконком Львівської міськради погодив містобудівні умови і обмеження (МУО) на це будівництво для ТзОВ «Львів Інвест Парк». Як повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, нове будівництво на території винного заводу передбачає лише офіси та приміщення з громадськими функціями. Окрім того, тут передбачений підземний паркінг на 86 місць.

За даними платформи YouControl, засновниками ТзОВ «Львів Інвест Парк» є дружина і діти колишнього народного депутата і кандидата в мери Львова Ігоря Васюника: Оксані, Олесі і Тарасу Васюникам.