Новий офісний центр збудують на вул. Героїв УПА, 73

Занедбану будівлю на вул. Героїв УПА у Львові перебудують під офіси для ІТ-компаній. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у п'ятницю, 11 листопада.

Містобудівні умови і обмеження на нове будівництво отримали троє айтівців зі Львова: Святослав Літинський, Олександр Музичук та Сергій Іванов. Вони планують реконструювати закинуту будівлю на території колишнього заводу «Кінескоп» на вул. Героїв УПА, 73 під офісний центр. Проект будівництва передбачає, що на місці існуючої будівлі збудують 5-поверховий офіс, де розмістяться ІТ-компанії.

На майданчику біля офісного центру облаштують дворівневий паркінг для автомобілів працівників та відвідувачів.

Нинішній вигляд будівлі, яку реконструюють під офіси

Додамо, що останніми роками територія колишнього заводу «Кінескоп» активно розбудовується: тут уже збудований житловий комплекс від «Галжитлобуду», а також декілька бізнес-центрів. На території колишнього заводу також відкривають заклади харчування та крамниці.