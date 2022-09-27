Попередня візуалізація торгового центру на вул. Садовій, 2а

На вул. Садовій, 2А у Львові буде новий торговий центр, який перебудують із закинутої будівлі. Там буде паркінг, трансформаторна підстанція. Забудовник облагородить довколишню територію.

27 вересня члени виконавчого комітету Львівської міськради внесли зміни до рішення №590 від 10.07.2020 і затвердили ТзОВ «Віллоу Ярд А» містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції. Раніше такий дозвіл отримало ТзОВ «Інсула Інвест», який мав реконструювати об’єкт незавершеного будівництва з 58% готовності.

Торгівельний комплекс збудують на земельній ділянці площею 0,5771 га. Будівлю з двоповерхової перебудують в одноповерхову. Довкола буде паркінг. Також забудовник має запропонувати схеми благоустрою території та погодити її в управлінні архітектури.

Візуалізація проекту

Це приміщення вже довший час стоїть незагосподарьованим. Минулого року через обвал даху там загинув​ охоронець. Поруч із ділянкою, де планується будівництво, розташовані ринок «Новий» та офіс ІТ-компанії SoftServe.

ТзОВ «Віллоу Ярд А» засновано у 2019 році, воно спеціалізується на будівництві, купівлі та продажі власного нерухомого майна, оренді. Його директором у Youcontrol зазначений Богдан Александрович, засновниками – АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Акорд» та Олександр Берба. Той же інвестиційний фонд «Акорд» є власником ТОВ «Віллоу Ярд Р1», який збудував на вул. Стрийській ресторан «Реберня».