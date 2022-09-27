Закинуту будівлю біля головного офісу SoftServe перебудують на торговий центр
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На вул. Садовій, 2А у Львові буде новий торговий центр, який перебудують із закинутої будівлі. Там буде паркінг, трансформаторна підстанція. Забудовник облагородить довколишню територію.
27 вересня члени виконавчого комітету Львівської міськради внесли зміни до рішення №590 від 10.07.2020 і затвердили ТзОВ «Віллоу Ярд А» містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції. Раніше такий дозвіл отримало ТзОВ «Інсула Інвест», який мав реконструювати об’єкт незавершеного будівництва з 58% готовності.
Торгівельний комплекс збудують на земельній ділянці площею 0,5771 га. Будівлю з двоповерхової перебудують в одноповерхову. Довкола буде паркінг. Також забудовник має запропонувати схеми благоустрою території та погодити її в управлінні архітектури.
Візуалізація проекту
Це приміщення вже довший час стоїть незагосподарьованим. Минулого року через обвал даху там загинув охоронець. Поруч із ділянкою, де планується будівництво, розташовані ринок «Новий» та офіс ІТ-компанії SoftServe.
ТзОВ «Віллоу Ярд А» засновано у 2019 році, воно спеціалізується на будівництві, купівлі та продажі власного нерухомого майна, оренді. Його директором у Youcontrol зазначений Богдан Александрович, засновниками – АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Акорд» та Олександр Берба. Той же інвестиційний фонд «Акорд» є власником ТОВ «Віллоу Ярд Р1», який збудував на вул. Стрийській ресторан «Реберня».