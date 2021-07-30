Ресторан збудують біля озера на вул. Стрийській, 202

Спортивно-оздоровчий центр «Формула краси» на вул. Стрийській у Львові знесуть. На його місці збудують одноповерховий ресторан. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 30 липня.

Компанія «Віллоу Ярд Р1» отримала містобудівні умови і обмеження на будівництво одноповерхового ресторану біля озера на вул. Стрийській, 202. Зараз тут розташований спортзал «Формула краси». Раніше будівля спортивно-оздоровчого клубу належала братам Дубневичам, але торік вони її продали компанії «Віллоу Ярд Р1».

Нову «Реберню» збудують біля озера на вул. Стрийській

Забудовник планує знести будівлю спортзалу і збудувати натомість одноповерховий ресторан «Реберня». Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час розгляду цього питання повідомив, що у перспективі на цій території планується й інша забудова, але її ще має погодити містобудівна рада. Нинішнє рішення виконкому стосується лише будівництва ресторану.

Ресторан збудують на місці спортивно-оздоровчого центру «Формула краси»

Засновниками ТОВ «Віллоу ЯРД Р1» є Арсен Шлапак та ЗАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Акорд», власником якого є львів’янин Олександр Берба. Інша його компанія «Агенція Європростір» будуватиме готелі та офіси на перехресті Стрийська–Наукова. Олександр Берба також є власником компанії «Авалон Плейс». Олександр Берба і батько Арсена Шлапака – бізнесмен Роман Шлапак два тижні тому заснували ТзОВ «Реберня на Стрийській».

Нагадаємо, у Львові уже є два ресторани «Реберня»: у музеї «Арсенал» в центрі міста та на території Fest Republic на вул. Стрознесенській. Ці заклади входять у мережу «!Fest».