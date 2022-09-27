Львівський національний університет імені Івана Франка та ПП «Буд Інвест Ком» збудують у мікрорайоні Рясне комплекс житлових будинків. Виконавчий комітет ЛМР 27 вересня затвердив містобудівні умови та обмеження.

На земельній ділянці площею 0,54 га на вул. Величковського, 84, окрім житла, будуть приміщення громадського призначення, підземний паркінг та трансформаторна підстанція.

Генеральний план забудови

За погодженим проектом, будинки будуть поверховістю 6-8 поверхів. У них передбачено 174 квартир з індивідуальним опаленням, 142 паркомісць, з них 102 – підземних.

Візуалізація фасаду будинків, які збудують на вул. Величковського, 84

Як доповіли на засіданні виконкому, проект розроблявся досить довго, коригувався, забудовник пішов на компроміс і зменшив кількість поверхів квартир.

Візуалізація будинків

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Буд Інвест Ком» зареєстроване у Львові, його засновниками вказані львів’яни Оксана Швець та Володимир Матвейцев.

Нагадаємо, на цій ділянці ЛНУ ім. Франка планувало будівництво ще у 2018 році. Тоді повідомлялося, що приблизно 50 квартир працівники університету зможуть купити за пільговими цінами.