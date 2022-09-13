Новий будинок планують збудувати на вул. Базарній, 38

Неподалік Краківського ринку на вул. Базарній у Львові планують збудувати 5-поверховий багатоквартирний будинок. Відповідні містобудівні умови і обмеження у вівторок, 13 вересня, видав виконавчий комітет Львівської міської ради. Будівництвом займатиметься компанія, пов'язана з власником мережа аптек «3І».

Містобудівні умови і обмеження отримало ПП «Галицьке». Земельна ділянка, на якій буде вестися будівництво, розташована у зоні Ж-2 – це зона малоповерхової житлової забудови. Туту планують побудувати 5-поверховий багатоквартрний будинок з підземним паркінгом. Його приблокують до існуючої будівлі за цієї адресою.

Новий будинок примикатиме до сусіднього і матиме 5 поверхів

Новий багатоквартирний будинок збудують в межах історичного ареалу міста.

«Загалом об'єм будівлі є витриманий в масштабі історичної забудови. Це рішення розглядалось на історико-консультативній раді», – сказавна засіданні виконкому головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

За даними YouControl, ПП «Галицьке» зареєстроване у 2015 році і належить львів'янці Романі Волчак. Основний вид діяльності цієї компанії – роздрібна торгівля фармацевтичними засобами. Через номер телефону ПП «Галицьке» пов'язане з будівельною компанією «Люксбуд ЛТД» бізнесена Ігоря Павлиша, який є власником мережі атпек «3І».