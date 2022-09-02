Новий житловий комлпекс збудують на вул. Зеленій, 115-б

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив містобудівні умови і обмеження (МУО) на будівництво житлового комплексу з офісами і басейном в районі парку «Погулянка» на вул. Зеленій. Таке рішення виконком прийняв на засіданні у п'ятницю, 2 вересня.

Земельну ділянку на вул. Зеленій, 115-б ТОВ «Монтажно-виробниче об’єднання» отримало в оренду у листопаді 2021 року саме під багатоквартирне будівництво з об’єктами торгово-розважальної інфраструктури.

Під час засідання виконкому у п'ятницю, 2 вересня, головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зазначив, що зараз на цій території розташоване незавершене будівництво: тут планували збудувати офіси. Натомість зараз замовник будівництва – компанія ТзОВ «Бізнес Естейт» – отримав містобудівні умови і обмеження на багатофункційне будівництво на 8-10 поверхів.

На території цього комплексу планують збудувати багатоквартирні будинки з підземним паркінгом, а також офіси та комерційні приміщення. Також планується, що житловий комплекс матиме закритий від автівок двір з зеленою зоною.

У новому ЖК заплановані будинки на 8-10 поверхів (візуалізація забудовника)

Окрім того, представник компанії-забудовника «Мій дім» заявив про те, що у новому ЖК передбачать школу, дитячий садок та 25-метровий критий басейн. Також забудовник заявив про намір відремонтувати бібліотеку на вул. Зеленій.

Зазначимо, що раніше на вул. Зеленій, 115-а розташовувались корпуси дослідно-експериментального заводу технологічного обладнання та «ЕКТІавтопром», однак більшість будівель уже знесли.

За даними YouControl, власником ТОВ «Монтажно-виробниче об’єднання» та ТОВ «Бізнес Естейт» є Орест Андрусяк. Інша його компанія ПП «Соната Сервіс Груп» є замовником будівництва ЖК «Барселона» на вул. Замарстинівській.