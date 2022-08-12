У новому ЖК на вул. Липинського буде 7-9 поверхів

На вулиці Липинського у Львові збудують житловий комплекс з підземний паркінгом. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 12 серпня.

Йдеться про ділянку площею 0,6 га на вул. Липинського,4 неподалік перехрестя з вул. Чорновола. Зараз на цій території розташовані закинуті будівлі. Тут планують збудувати житловий комплекс з кількох черг висотою 7-9 поверхів та з підземним паркінгом. При цьому, за словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, перші два поверхи у фронтальній частині ЖК передбачені під комерцію.

Будівництво будуть вести неподалік кільця Липинського-Чорновола

У цьому житловому комплексі передбачений великий двір. Окрім того, інвестор має виділити частину приміщень під комунальний дитячий садочок.

Зараз на вул. Липинського, 4 розташовані закинуті будівлі

Додамо, що земельну ділянку на вул. Липинського, 4 депутати Львівської міської ради віддали ТзОВ «Крістал Парк» в оренду у вересні 2021 року. Цим ж рішенням депутати перевели цю земельну ділянку з категорії «земель, що не надані у власність або користування» у «землі житлової та громадської забудови». Після голосування за цю ухвалу мер Львова Андрій Садовий наклав на неї вето, але потім відкликав його.

За даними YouControl, ТзОВ «Крістал Парк» належить уродженці Київщині Тетяні Савочці. Вона є власницею ще декілької будівельних фірм, серед яких «Інвестиційно-будівельна компанія Сітібуд», ТзОВ «Білдінг Авеню» та «Девелоперська компанія "Новабудова Київ"». Донедавна власником компанії «Крістал Парк» був відомий львівський забудовник Євгеній Савочка – власник девелоперської компанія «НоваБудова» (ЖК «Щасливий»).